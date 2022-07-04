От волонтеров до бизнесменов: Рада предлагает существенно расширить возможности выезда мужчин за границу

Выезд планируют разрешить гражданам, имеющим рабочие контракты за границей

В Украине могут расширить список категорий мужчин, которые могут пересекать границу во время военного положения. В частности, это касается бизнесменов, моряков, студентов, волонтеров и не только.

Об этом говорится в законопроекте №7484, который зарегистрировали в Верховной Раде 30 июня, а сейчас его изучает профильный комитет.

Так, документом предлагается предоставить разрешение на выезд за границу во время военного положения следующим категориям :

владельцам бизнеса или недвижимости в других странах;

лицам с видом на постоянное проживание в другой стране;

украинцам, имеющим действующие рабочие (или спортивные) контракты;

работникам IT-сферы или предоставлятелям консультационных услуг при наличии контрактов с зарубежными заказчиками на год и более, а также уплаты единого налога в Украине;

морякам (капитанам, лицам командного состава, членам судовой команды);

студентам или абитуриентам, поступившим в учебные заведения других стран;

гражданам для участия в международных соревнованиях или учебно-тренировочных собраниях;

официальным волонтерам при условии, что они зарегистрированы и командированы благотворительными или волонтерскими организациями, или гражданско-военными администрациями для поездки в другие страны.

Этим же проектом закона предлагается освободить от призыва в армию и мобилизацию мужчин, имеющих двоих детей в возрасте до 14 лет, или одного ребенка до 14 лет и подтверждением второй беременности жены, или одного ребенка в возрасте до трех лет.

В случае, если законопроект будет принят, то вышеуказанные категории граждан Украины смогут выезжать за пределы страны во время военного положения.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие категории граждан могут избежать мобилизации во время войны. Также мы писали, могут ли уезжать за границу студенты и какие документы для этого нужно иметь.