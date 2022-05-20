Мобилизацию и военное положение могут продлить на осень? Эксперт объяснил причины

Военное противостояние с рф входит в затяжную фазу

В Украине собираются продлить мобилизацию и военное положение сразу на три месяца — почти до конца лета. По мнению военного эксперта, полковника запаса Сергея Грабского, вполне вероятно, что даже это решение не станет окончательным и аналогичные действия могут быть повторены еще минимум раз.

Об этом он заявил в интервью "Телеграфу".

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Грабский говорит, что нет никаких гарантий на окончание войны к осени нынешнего года. Поэтому предложение президента Владимира Зеленского о продлении сроков мобилизации и военного положения до 23 августа включительно более чем оправдано. Более того — это может затянуться и на следующие месяцы.

"Мы входим в фазу затяжного противостояния. И продление военного положения будет необходимым, в первую очередь, ради безопасности украинцев", — объясняет полковник.

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Также он добавляет, что у россии за следующие три месяца вряд ли закончатся все ракеты, которыми она сейчас регулярно обстреливает украинскую территорию.

"Следует понимать, что нам понадобится еще не одна волна мобилизации, чтобы пополнять резервы и иметь оперативные резервы", — подчеркнул Сергей Грабский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как у Зеленского объяснили необходимость продления военного положения сразу на три, а не не один месяц.

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