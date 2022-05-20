Почему россияне терпят военную катастрофу в Украине и чего ждать дальше

Все выводы и оценки россиян касательно возможности захвата Украины были совершенно неверными

Уходящая неделя отметилась рядом важнейших в ракурсе российско-украинской войны событий и заявлений. Так, Швеция и Финляндия официально подали заявки в НАТО.

Военное положение в Украине, похоже, будет продлено еще на три месяца – до 24 августа.

Всё чаще звучат заявления, что война переходит в затяжную фазу.

О том, почему нас ждет еще, как минимум, военное лето, а также о том, почему россия уже проиграла, в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

Мы входим в фазу затяжного противостояния

– Президент Украины подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока всеобщей мобилизации. С 25 мая 2022 года – на 90 суток. Тогда как ранее военное положение у нас продлевали на 30 дней. Есть ли вероятность, что это будет последнее продление военного положения?

– То, что через три месяца не потребуется продолжения военного положения, никто не гарантирует. Скорее всего, оно как раз таки продолжится. Мы входим в фазу затяжного противостояния. И продление военного положения будет необходимо, прежде всего, ради безопасности украинцев.

Никто не может гарантировать, что через 90 дней у рф закончатся те же ракетные боеприпасы, которыми агрессор обстреливает всю Украину.

К тому же, надо понимать, что нам понадобится еще не одна волна мобилизации, чтобы пополнять резервы и иметь оперативные резервы.

– Что следует предпринять, чтобы затяжная фаза войны оказалась не такой уж затяжной?

– Всё будет зависеть от того, как быстро мы будем наращивать свой боевой потенциал. Речь, прежде всего, о поставках оружия и подготовке резервов.

По поставкам оружия – важно как быстро и какое именно мы будем получать. Как быстро сумеем всё это освоить. Опыт показал, что ВСУ делают это достаточно быстро.

Для понимания – подготовка одного специалиста занимает не менее трех месяцев. Столько же – подготовка нового подразделения. 45 дней на индивидуальную подготовку – и столько же на групповую.

Все выводы агрессора касательно возможности захвата Украины были совершенно неверными

– Чем обусловлены провалы россиян в войне против Украины?

– Прежде всего – полным непониманием противника. Отсюда уже и прочие составляющие.

Россияне просто не понимали, с кем имеют дело. Потому провалили так называемую "спецоперацию" с самого начала. Даже когда начали концентрировать свои войска вдоль наших границ, не понимали, какой их ждет здесь прием.

Все выводы агрессора касательно возможности захвата Украины были совершенно неверными, даже исходя из хрестоматийных военных требований, стратегий и оперативного мастерства.

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Сделав ставку на шапкозакидательство, на блицкриг, они совершенно не побеспокоились о долгосрочной логистике, не развернули соответствующие системы обеспечения. Что привело к колоссальным потерям россиян и их паническому отступлению от Киева, Чернигова, Сум.

Вследствие того, что агрессор не учел уровня противовоздушной обороны Украины, которую наделся подавить сразу градом ракетных ударов, россияне фактически потерпели фиаско в использовании авиации вдоль линии фронта. Им это не удалось изначально, а потом наша ПВО укрепилась, благодаря помощи союзников. И сейчас использование противником авиации носит эпизодический, несистемный характер. И только там, где есть наименьший риск применения ПВО украинских войск.

– То есть, россияне не рассчитали свои силы?

– И свои не рассчитали, и наши недооценили. Равно как не учли, что Запад отреагирует так резко.

Оккупанты даже морского десанта не смогли высадить, имея тотальное преимущество на море. Потому что и кораблей сосредоточили недостаточно, и возможности нашей обороны, опять же, не учли. В итоге ряд их кораблей, включая флагман Черноморского флота "Москва" были поражены.

И всё, что осталось агрессору – наносить с моря террористические ракетные удары по нашей инфраструктуре.

Противник не учел уроки даже собственной военной истории. Пример Мариуполя, Чернигова, Харькова показал не способность россиян вести бои в городских условиях. Они совершали те же ошибки, что и во время Чеченской кампании. Заводили в города бронетехнику, та рассредоточивалась по улицам – и легко уничтожалась украинскими защитниками. Которые, в отличие от тех же бойцов вольной Ичкерии, были значительно лучше оснащены противотанковыми средствами.

Всё это в итоге привело к катастрофическим потерям в рядах российской армии.

Важно также понимать, что войну выигрывают экономики. А рф, не в состоянии выстоять против украинского патриотизма и сплоченности, а также против мощной кумулятивной силы экономик мира, которые поддерживают Украину. К тому же, Украина в военном смысле опирается на ресурсы НАТО, получая фактически безлимитную помощь по всем видам обеспечения (за исключением войск и отдельных видов вооружения). А ресурс россии, хоть и немалый, постепенно уменьшается.

россия ничем не может ответить на расширение НАТО

– Швеция и Финляндия 18 мая официально подали заявки в НАТО. Что означает этот шаг? Удастся ли США и прочим союзникам по Альянсу уговорить Турцию не блокировать данное вступление?

– Учитывая важность присоединения скандинавских, ранее нейтральных, стран к НАТО, уверен, что США и другим член Альянса удастся убедить Турцию не блокировать эти заявки. И Швеция с Финляндией вскоре станут полноправными членами НАТО. Это коренным образом меняет баланс сил. Многие упоминают сухопутную границу более чем в 1,3 тыс км между РФ и Финляндией. Что, конечно, еще та пощечина лично путину, учитывая, что граница НАТО будет примерно в 200 км от его родного Питера.

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А ведь есть еще Балтийского море, где и фины, и шведы имеют свои границы. Учитывая это, а также наличие в этом же море других представителей НАТО, существование Балтийского флота рф теряет всякий смысл. Он просто не способен будет что либо противопоставить объединенным силам НАТО, укрепленным в обозримом будущем еще и Финляндией с Швецией. Фактически, Балтийское море становится внутренним морем НАТО. Потому что все страны, которые омываются им, будут после вступления в НАТО Финляндии и Швеции относиться к Альянсу. Кроме небольшого кусочка, который пока еще является российской территорией.

– Почему россия довольно мягко реагирует на происходящее?

– Потому что не может ничего этому противопоставить. Даже в риторике своей ей приходится быть более осторожной. Ведь одномоментно границы Альянса с ней расширяются на суше и на море. А она физически, экономически, политически ничего поделать с этим не может. У нее нет возможностей развернуть на этих новых границах противостояния некие мощные дополнительные силы и средства. Для нее всё происходящее – просто факт, с которым приходится смириться.

Кроме того, надо понимать, что если к копилке Альянса мы добавим еще и экономические возможности весьма успешных в этом смысле Швеции и Финляндии, рф в противостоянии этому мощнейшему блоку выглядит еще более мизерно и хило. Особенно после того, как так потрепана в войне с Украиной.

– Что означает всё происходящее для Украины?

– Хочется ей того или нет, но рф, согласно своей же стратегии, придется перебазировать на границу с Финляндией некие дополнительные подразделения. Пусть и в небольшом количестве, но – дополнительные. Чтоб хотя бы продемонстрировать свою готовность реагировать на гипотетическое расширение НАТО. Всё это – дополнительное бремя на бюджет.

А Украина как партнер НАТО получит дополнительные возможности изучать опыт таких передовых стран как Швеция и Финляндия. Теперь уже под эгидой Альянса, обретя некие дополнительные инструменты для привлечения по программам партнерства. Шведы и финны имеют колоссальный опыт проведения так называемых экспедиционных операций. В частности, по поддержке мира. Так что мы можем и сами опыта набраться, и свой передать.

Безусловно, от расширения НАТО, да еще и такого расширения, Украина получает исключительно позитив.

– А что можно сказать о наших североатлантических перспективах?

– С военной точки зрения мы уже достаточно подготовлены, чтобы брать участие в боевых операциях НАТО. Украина и так участвовала во всех миссиях Альянса. Но военная составляющая – это лишь 25% от всей деятельности НАТО. Крайне важны также демократические стандарты, экономические. То, где мы пока откровенно отстаем.

Турция – отдельная тема в НАТО. Она была принята туда как важный противовес СССР во времена "холодной войны". И в итоге стала важным компонентом Альянса, имеющим на своей территории соответствующие структуры НАТО.

Почему путин не нажмет ядерную кнопку

– Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News высказал мнение, что война с россией достигнет переломного момента к середине августа и закончится к концу текущего года. Как расцениваете данные заявления?

– Я бы на месте генерала Буданова был чуть осторожнее в таких высказываниях. Несмотря на безусловную победу Украины в итоге этой войны, несмотря на всё более вырисовывающееся наше преимущество, рф имеет еще немало ресурсов, чтобы оттянуть свое окончательное поражение в этой позорной войне. Агония россии может затянуться.

– Пойдет ли путин на тактический ядерный удар, когда поймет, что поражение неизбежно?

– Нет, не пойдет. Это невозможно. Даже подготовка к применению ядерного оружия требует продолжительного периода и ряда определенных действий. И, думаю, на первом же таком алгоритме информация выйдет вовне. И если не политическими, то военными методами такая попытка будет ликвидирована (соответствующими структурами Запада). Уверен, что путин это прекрасно понимает, а потому не решится на такой шаг.