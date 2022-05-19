Военное положение хотят продлить до конца лета: у Зеленского объяснили причину

Контрнаступление значительно сложнее, чем оборона территорий государства

В Украине хотят продлить сроки военного положения еще на три месяца. Решения по продлению сроков до 24 августа могут принять, учитывая, что контрнаступление требует больше времени, чем оборона страны. При этом правительство оставляет за собой возможность отменить военное положение в любой момент.

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Об этом в четверг, 19 мая, во время очередного телемарафона сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, добавив, что освободить Родину от оккупантов в течение одного месяца, к сожалению, не удастся, передает прессцентр "Слуги народа".

"С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в ближайшем месяце мы вряд ли сможем", – объяснил он.

По его словам, правительство сможет в любое время приостановить действие военного положения, если украинским военным удастся выбить врага с территории Украины раньше, чем через три месяца.

Ранее "Телеграф" объяснял, имеют ли право представители военкоматов принудительно забирать граждан на службу и будет ли считаться действующей повестка, если ее прислали военнообязанной почтой.