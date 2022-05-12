Мобилизация в Украине: имеют ли право работники военкоматов принудительно забирать граждан

В рамках военного положения в стране идет общая мобилизация и призыв военнообязанных лиц в армию

В Украине продолжается вторая волна мобилизации из-за полномасштабного вторжения российской федерации, так что повестки вручают всем гражданам от 18 до 60 лет, которые после ее получения должны обратиться в военкомат.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Телеграф" решил разобраться, законны ли действия представителей военкомата, которые принудительно доставляют военнообязанного в призывный пункт.

Кого мобилизуют

первая волна – во время которой в армию призывали: оперативных резервистов, бывших военнослужащих и ветеранов АТО и ООС;

– во время которой в армию призывали: оперативных резервистов, бывших военнослужащих и ветеранов АТО и ООС; вторая волна (длится сейчас) — в армию призывают резервистов, не попавших до первой волны мобилизации и военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту;

(длится сейчас) — в армию призывают резервистов, не попавших до первой волны мобилизации и военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту; третья волна — будут призваны офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов;

— будут призваны офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов; четвертая волна — все граждане, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Читайте также: Категория Украина Мобилизация в Украине может продолжиться после 24 мая: кого будут набирать и будут ли следующие волны Во время военного положения, которое было внедрено в Украине из-за полномасштабного вторжения россии, мобилизации подлежат все граждане, способные выполнять воинские обязанности, в возрасте от 18 до 60 лет

Законно ли доставлять военнообязанное лицо в военкомат в принудительном порядке

Действующим законодательством Украины предусматривается, что прибытие граждан в возрасте от 18 до 60 лет в призывный пункт возлагается исключительно на них самих. Любые действия принудительного характера со стороны представителей военкоматов или других уполномоченных лиц по содержанию военнообязанных считаются незаконными.

Случаи задержания лица возможны только полицией при совершении или покушении на совершение уголовного преступления и непосредственно после совершения уголовного правонарушения или во время непрерывного преследования лица, подозреваемого в его совершении.

Ранее "Телеграф" сообщал, могут ли представители правоохранительных органов вручить повестку в армию и считается ли действительным документ, если он выписан с ошибками.