Мобилизация в Украине: могут ли полицейские вручить повестку в армию

Общая мобилизация в стране продолжается до 24 мая

Во время военного положения, которое было внедрено в Украине указом президента Владимира Зеленского из-за полномасштабного вторжения россии, в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Призову подлежат все граждане, которые могут выполнять воинские обязанности, в возрасте от 18 до 60 лет. В рамках закона тем военнообязанным украинцам, которые не обратятся к военкоматам самостоятельно, должны вручить повестки с призывом к службе.

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"Телеграф" решил разобраться, какие данные обязаны содержать этот документ и могут ли их вручать представители правоохранительных органов.

Какие данные содержатся в повестке?

Как пояснили в Ассоциации работников Украины, в документе об официальном обязательном или необязательном вызове в определенный официальный орган должна быть указана фамилия, имя и отчество мобилизованного, а также его адрес.

Кроме того, документ должен содержать военную специальность, которая должна совпадать со специальностью, записанной в военном билете.

Также в документе указывается дата, время, а также адрес, куда военнообязанное лицо должно прибыть.

Обязательным пунктом в повестках является печать и подпись военного комиссара.

Имеют ли право сотрудники полиции вручать повестки?

Если вы водитель и беспокоитесь, может ли представитель правоохранительных органов при остановить вашего транспортного средства вручить повестку, то теперь можно с уверенностью сказать, что у полицейских таких полномочий нет.

Документы, врученные таким путем, могут быть обжалованы в рамках судебного порядка.

Следует также отметить, что, согласно действующему законодательству, прибытие военнообязанного лица в призывный пункт возлагается исключительно на военнообязанного, а любые действия его принудительного характера по содержанию соответствующего считаются незаконными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что необходимо делать украинцам, получившим повестку — простая подробная инструкция для военнообязанных.