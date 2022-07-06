Смогут ли женщины выехать за границу с 1 октября – что говорят юристы

Отдельные сложности могут возникнуть с документальным подтверждением права женщины на выезд

С 1 октября этого года в Украине часть женщин станут военнообязанными – речь идет о списке из 14 специальностей и профессий, составленном Министерством обороны. И сейчас возникает вопрос, будет ли к ним применяться норма о запрете выезда за границу, которая во время военного положения распространяется на военнообязанных мужчин.

Как пояснил представитель совета комитета по вопросам верховенства права Национальной Ассоциации Адвокатов Украины Бронислав Тоцкий в комментарии изданию Tvoemisto.tv, специального закона, ограничивающего для женщин на военном учете выезд за границу, пока нет. Этот вопрос на общих основаниях регулируется статьей 8 закона "О правовом режиме военного положения". Эта статья, в частности, ограничивает некоторые гражданские права, включая право на свободу передвижения. Оно, кроме прочего, реализуется через возможность уехать из страны. Таким образом, право военнообязанных женщин покидать Украину будет регулироваться по аналогии с мужчинами.

По словам Тоцкого, сейчас в этом вопросе все еще существует путаница, ведь законодательно механизмы предоставления разрешения мужчине на выезд должным образом не прописаны. Это вносит в вопрос коррупционную составляющую – некоторые просто покупают для себя такую возможность, если найдут пограничников, которые согласны ее предоставить за деньги.

Тоцкий прогнозирует, что аналогичная ситуация после 1 октября сложится и с военнообязанными женщинами – запрет выезда на них в целом будет распространяться. Но каким документом будет регулироваться статус женщины – здесь могут быть разночтения. "Потому что человек может иметь профессиональное образование, по которому он должен становиться на учет, но по которому он ни дня не работал. Также рассматривают предложения, когда человек самозанят, или является предпринимателем, то специальность определять по КВЭДам ФЛП", — объясняет юрист. По его мнению, окончательное решение будет зависеть от конкретного работника пограничной службы.

Юрист также спрогнозировал, что усложнять это решение будет работа с документальным подтверждением права на выезд. Вероятно, женщинам придется предоставлять на границе диплом об образовании или справке с места работы или доказывать, что они не безработные.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заверили, что сейчас не нуждаются в мобилизации женщин.