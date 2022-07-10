Кому запрещено выезжать из Украины: самые частные причины отказа на границе

Проверить, есть ли запрет на выезд за границу, можно онлайн

В условиях военного положения в Украине существуют ограничения касательно выезда из страны. К тому же, к запретам военного времени прибавляются и ряд других причин, по которым чаще всего пограничники не дают право пересечь границу в направлении того или иного соседнего государства.

Как пишет "Телеграф", информацию о самых частых причинах отказа на границе разместило Западное межрегиональное управление Министерства юстиции на своей странице в Facebook. По их данным, проверить наличие или отсутствие запрета на выезд из страны можно онлайн.

Так, основные причины, по которым пограничники запрещают выезд из Украины, это:

задолженность по уплате алиментов,

решение суда о запрете выезда за границу,

возбуждение уголовного дела или отбывание наказания,

владение особой информацией, которая является государственной тайной.

Сообщается, что убедиться в том, что вам можно пересекать границу, поможет ряд ресурсов. В их числе 5 реестров: должников, судебных решений, исполнительных производств, задолженности по налогам и штрафов за нарушение ПДД. Цифровыми аналогами этих документов являются приложения, которыми легко воспользоваться онлайн. К пример, ресурс "Опендатабот". Или же вы можете подав письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Госпогранслужбы и узнать, действует ли в отношении вас запрет на выезд из Украины.

Напомним, во время войны в Украине большинству мужчин запрещено покидать пределы страны. Речь о всех, кто подлежит призыву по возрасту и состоянию здоровья. Но есть широкий перечень исключений из-за непригодности к службе, наличии трех детей, инвалидности или уходу за людьми с тяжелыми болезнями. К слову, в Украине могут расширить ряд исключений и разрешить выезд гражданам, имеющим рабочие контракты за границей.