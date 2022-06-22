Кто из мужчин может выезжать из Украины во время войны: ответы на основные вопросы

Закон предусматривает достаточно широкий перечень мужчин, имеющих право покидать пределы Украины несмотря на войну

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину действует военное положение. В этих условиях мужчинам от 18 до 60 лет ограничен выезд за границу. Однако существует ряд исключений, регулируемых законом.

Ответы на основные вопросы пересечения государственной границы в условиях военного положения в Украине публикует "Телеграф", ссылаясь на данные Государственной пограничной службы. Дает ли разрешение на выезд "белый билет", кто может выезжать с детьми и для каких профессий установлено исключение – в нашем материале.

Кто из мужчин 18-60 лет может уехать из Украины в условиях военного положения

Могут ли выехать за границу мужчины с "белым билетом"?

Да, если вы не пригодны к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета. Необходимые документы:

временное удостоверение военнообязанного или военный билет с отметкой,

выписка из приказа об увольнении с военной службы и исключении из списков личного состава.

Как уехать тем, кто живет за границей?

Разрешается выезд мужчинам, постоянно проживающим за границей. Должна быть отметка миграционной службы в паспортном документе о постоянном проживании в той или иной стране, либо печать "Оформлен выезд на постоянное проживание" или отметка дипломатического учреждения с данными о постоянном проживании или принятии на консульский учет.

Имеют ли право студенты выехать за границу?

Да. Выезд открыт для соискателей профессионального высшего и высшего образования за границей. Основанием для этого могут быть:

студенческий билет или студенческая виза;

переведенные и нотариально заверенные документы обучения в зарубежных вузах;

военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;

справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей по дневной или дуальной форме получения образования.

Разрешено ли пересечение границы мужчинам с инвалидностью?

Да, независимо от группы инвалидности. При себе следует иметь документ, подтверждающий инвалидность, а именно:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Могут ли пересекать границу забронированные на военное время?

Да, речь идет о забронированных на период мобилизации и военного времени за государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями (перечень определяет постановление Кабмина).

Разрешено ли выезжать временно непригодным к военной службе?

Да. Основанием для пересечения является заключение военно-врачебной комиссии о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением ВЛК), а также военно-учетный документ с соответствующей отметкой.

Кому еще разрешен выезд за границу в условиях военного положения?

Уполномоченным представителям мониторинговой группы, созданной в соответствии с приказом Минсоцполитики, которые следуют для мониторинга условий пребывания детей за пределами Украины.

Выезд мужчин за границу для сопровождения

В каком случае мужчины, на содержании которых находятся люди с инвалидностью, могут пересечь границу?

Разрешается выезд мужчин для сопровождения людей с инвалидностью, а именно:

лиц с инвалидностью I или II группы. Возможно сопровождение одного или обоих родителей, жены или мужа, совершеннолетних детей или их жены или мужа. На погранпункте предъявите документы, подтверждающие родственные связи и инвалидность; лиц с инвалидностью I или II группы или нуждающихся в постоянном уходе. Разрешено сопровождение лица, осуществляющего постоянный уход за этим человеком. В наличии должны быть документы о получении компенсации по уходу, в случае инвалидности – соответствующие подтверждающие документы; лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными. Это может быть опекун (необходимо показать решение о назначении опекуном над таким недееспособным лицом) или один из совершеннолетних членов семьи; лиц с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе, если они проживают или находятся в учреждениях ухода или получают социальные услуги там. Такое сопровождение могут осуществлять уполномоченные работники заведения по уходу (потребуется приказ руководителя).

Важно: выезд за пределы Украины для сопровождения может производиться не более одного раза в течение действия военного положения.

Разрешение выезда для мужчин с детьми

Может ли покинуть страну мужчина, ухаживающий за ребенком с инвалидностью?

Да. Сопровождение детей с инвалидностью за границу может осуществлять как родитель, так и опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель. Потребуется один из документов:

удостоверение, которое подтверждает назначение социальной помощи и определяет категорию "ребенок с инвалидностью",

справка о получении государственной социальной помощи,

индивидуальная программа реабилитации,

медицинское заключение.

Также возьмите документы, подтверждающие родственные связи или соответствующие полномочия.

Дедушка, совершеннолетний брат, отчим тоже могут осуществлять такое сопровождение, но при условии освобождения от военной службы и мобилизации.

Может ли мужчина выехать за границу вместе с ребенком, который болеет?

Да, могут пересекать границу как оба родителя, так и один из них. Основанием для сопровождения являются следующие заболевания у ребенка:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы,

тяжелые врожденные пороки развития,

редкие орфанные,

онкологические,

онкогематологические,

детский церебральный паралич,

тяжелые психические расстройства,

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),

острые или хронические заболевания почек IV степени,

наличие тяжелой травмы,

потребность в трансплантации органа,

потребность паллиативной помощи.

Сопровождение может осуществлять родитель, опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель.

Необходимые документы:

документ о заболеваемости, выданный врачебно-консультативной комиссией,

справка о получении государственной помощи на ребенка,

документы, подтверждающие родственные связи или соответствующие полномочия по уходу.

При каких условиях мужчина может выехать вместе с ребенком-сиротой или лишенным родительской опеки?

Если вы являетесь законным представителем или другим уполномоченным лицом для сопровождения несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, которые зачислены в соответствующие учреждения на круглосуточное пребывание. Требуемые документы:

паспорт гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка;

приказ директора заведения о выезде ребенка за пределы страны;

письменное согласование с подписью председателя или заместителя областной военной администрации (заверенное печатью) о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованное с Нацслужбой;

приглашение учреждений и организаций с информацией о государстве окончательного пребывания, количестве и категории детей, условиях их пребывания, ответственной организации, которая будет сопровождать детей в течение всего периода за рубежом, гарантиях возвращения детей на территорию родины.

В каких случаях мужчинам разрешен выезд за границу с несовершеннолетними детьми?

Мужчины могут пересекать границу для сопровождения несовершеннолетних детей, которые зачислены в учреждения на круглосуточное пребывание, устроены в семьи патронатных воспитателей. Речь идет о выезде тех, кто уполномочен руководителем соответствующего учреждения, органом опеки и попечительства или областной военной администрацией, в сопровождении патронатного воспитателя, осуществляющего уход за детьми. Документы, которые понадобятся:

паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении ребенка;

приказ от учреждения;

письменное согласование областной военной администрации о разрешении на выезд детей, согласованное Нацсоцслужбой;

решение органа опеки и попечительства об устройстве ребенка в семье патронатного воспитателя и письменное согласование областной военной администрации о разрешении на выезд такой семьи или детей, которые устроены в семью патронатного воспитателя;

приглашения организаций, где указывается государство окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, соответствующая организация, сопровождающая детей в течение всего периода пребывания в другой стране, гарантии возвращения детей обратно.

Как уехать многодетному отцу?

Граница открыта для тех, у кого на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Даже если речь идет о детях от разных браков. Необходимые документы:

свидетельства о рождении детей (трех и более);

свидетельство о регистрации брака с матерью детей;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (при наличии);

решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом (при наличии);

удостоверение отца многодетной семьи.

Какие документы необходимы для выезда родителям-одиночкам?

Разрешение на выезд действует только в отношении несовершеннолетних детей. Подтверждающие документы:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти матери ребенка или решении суда (о лишении матери родительских прав, отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав, признании матери без вести отсутствующей или оглашении матери умершей).

Как может уехать муж с ребенком, если его жена военная?

Пересечь границу может мужчина, женатый на военной, и имеющий несовершеннолетнего ребенка. Женщина должна проходить военную службу по одному из видов согласно ч. 6 ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Документы:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о браке;

справка из воинской части о прохождении супругой воинской службы.

Выезд мужчин отдельных профессий

Кто из мужчин может пересечь границу для служебной командировки?

В случае наличия документов о служебной командировке могут выезжать работники:

органов военного управления и воинских частей (подразделений),

предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

При каких условиях мужчина может выехать за границу на лечение?

Разрешено пересечение границы мужчинам для лечения, если они принадлежат к силам обороны и безопасности, и пострадали в связи с военной агрессией рф против Украины. На границе вы должны предъявить паспорт (в том числе заграничный), заключение о необходимости направления на лечение за границу, а также письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых могут принять иностранные медучреждения.

В каких случаях выпускают за границу водителей?

Вы можете уехать, если перевозите медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил или других военных формирований, а также населения Украины. Потребуется соответствующее решение о выезде за пределы Украины и информация о вас в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Решение о выезде водителей принимает Мининфраструктура или военная администрация. Должно быть обоснование объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки. Это может быть письмо военных, правоохранительных органов, военных администраций, медицинских учреждений, отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что водителям разрешено находиться за границей не более 30 календарных дней.

Также пропускают водителей компаний, имеющих транспортные лицензии. В таком случае, полная масса авто должна составлять 3500 кг и более, а срок непрерывного пребывания за границей составляет до 45 суток.

Разрешено ли пересечение границ Украины железнодорожникам?

Да, но только тем, кто обеспечивает функционирование и бесперебойную работу железной дороги. Решение о выезде принимается как в отношении работников АО "Украинская железная дорога" и предприятий железнодорожного транспорта, принадлежащих к сфере управления Мининфраструктуры, так и в отношении сотрудников предприятий, для которых грузовой железнодорожный транспорт не является основным видом деятельности (в этом случае разрешение дает городская или областная власть) .

Следует отметить, что речь идет о конкретном сроке пребывания за границей — не более 6 месяцев.

Как могут покинуть Украину мужчины-спортсмены?

Выезд разрешен для следующих категорий:

спортсменов, включенных в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским и параолимпийским видам спорта;

тренеров из состава национальных сборных команд, спортивных судей и других специалистов, которые обеспечивают, в частности, организационное, научно-методическое или медицинское сопровождение, антидопинговый контроль спортсменов, которые включены в состав нацсборных.

Основанием для пересечения является решение Минмолодежьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия.

Члены национальных сборных могут находиться за границей не более 30 суток. Но срок пребывания могут продлить, если человек участвует в другом спортивном мероприятии в другой стране, которое начинается в течение 10 рабочих дней со дня завершения предыдущего события.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович актуализировал дискуссию о выезде мужчин за границу. По его словам, властям, вероятно, придется ослабить действующие запреты.