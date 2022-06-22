Хто з чоловіків може виїжджати з України під час війни: відповіді на основні питання

Закон передбачає досить широкий перелік чоловіків, які мають право покидати межі Україні попри війну

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні діє воєнний стан. В цих умовах чоловікам від 18 до 60 років обмежено виїзд за кордон. Однак існує низка виключень, яка регулюється законом.

Відповіді на основні питання щодо перетину державного кордону в умовах воєнного стану в Україні публікує "Телеграф", посилаючись на дані Державної прикордонної служби. Чи дає дозвіл на виїзд "білий квиток", хто може виїжджати з дітьми і для яких професій встановлено виключення — в нашому матеріалі.

Хто з чоловіків 18-60 років може виїхати з України в умовах воєнного стану

Чи можуть виїхати за кордон чоловіки з "білим квитком"?

Так, якщо ви непридатні до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку. Необхідні документи:

тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або військовий квиток з відміткою,

витяг з наказу про звільнення з військової служби та виключення зі списків особового складу.

Як виїхати тим, хто живе за кордоном?

Дозволяється виїзд чоловікам, які постійно проживають за кордоном. Має бути відмітка міграційної служби в паспортному документі про постійне проживання в тій чи іншій країні, або ж печатка "Оформлено виїзд на постійне проживання" чи відмітка дипломатичної установи з даними щодо постійного проживання чи прийняття на консульський облік.

Чи мають студенти право їхати за кордон?

Так. Виїзд відкрито для здобувачів фахової передвищої і вищої освіти за кордоном. Підставою для цього можуть бути:

студентський квиток або студентська віза;

перекладені та нотаріально завірені документи навчання в закордонному ВНЗ;

військово-облікові документи з записом щодо надання відстрочки від призову;

довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Чи дозволено перетин кордону чоловікам з інвалідністю?

Так, незалежно від групи інвалідності. При собі слід мати документ, що підтверджує інвалідність, а саме:

довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Чи можуть перетинати кордон заброньовані на воєнний час?

Так, йдеться про заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за державними органами, підприємствами, установами і організаціями (перелік визначає постанова Кабміну).

Чи дозволено виїжджати тимчасово непридатним до військової служби?

Так. Підставою для перетину є висновок військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням ВЛК), а також військово-обліковий документ з відповідною відміткою.

Кому ще дозволено виїзд за кордон в умовах воєнного стану?

Уповноваженим представникам моніторингової групи, створеної відповідно до наказу Мінсоцполітики, які слідують для моніторингу умов перебування дітей за межами України.

Виїзд чоловіків за кордон для супроводу

В якому випадку чоловіки, на утриманні яких перебувають люди з інвалідністю, можуть перетнути кордон?

Дозволяється виїзд чоловіків для супроводу людей з інвалідністю, а саме:

осіб з інвалідністю I чи II групи. Можливий супровід одного або обох батьків, дружини або чоловіка, повнолітніх дітей або їх дружини чи чоловіка. На кордонпункті пред’явіть документи, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність; осіб з інвалідністю I чи II групи або тих, хто потребує постійного догляду. Дозволено супровід особи, яка здійснює постійний догляд за цією людиною. В наявності мають бути документи про отримання компенсації на догляд, в разі інвалідності – відповідні підтверджувальні документи; осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними. Це може бути опікун (необхідно показати рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою) або ж один із повнолітніх членів сім’ї; осіб з інвалідністю або тих, хто потребує постійного догляду, якщо вони проживають чи перебувають у закладах догляду чи отримують соціальні послуги там. Такий супровід можуть здійснювати уповноважені працівники закладу догляду (знадобиться наказ керівника).

Важливо: виїзд за межі України для супроводу може здійснюватися не більше одного разу протягом дії воєнного стану.

Дозвіл виїзду для чоловіків із дітьми

Чи може покинути країну чоловік, який доглядає за дитиною з інвалідністю?

Так. Супровід дітей з інвалідністю за кордон може здійснювати як батько, так і опікун, піклувальник, прийомний батько, батько-вихователь. Знадобиться один із документів:

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги та визначає категорію "дитина з інвалідністю",

довідка про отримання державної соціальної допомоги,

індивідуальна програма реабілітації,

медичний висновок.

Також візьміть документи, що підтверджують родинні зв’язки або відповідні повноваження.

Дідусь, повнолітній брат, вітчим теж можуть здійснювати такий супровід, але за умови звільнення від військової служби та мобілізації.

Чи може чоловік виїхати за кордон разом із дитиною, яка хворіє?

Так, можуть перетинати кордон як обидва батьки\опікуни, так і один із них. Підставою для супроводу є такі захворювання у дитини:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи,

тяжкі вроджені вади розвитку,

рідкісні орфанні,

онкологічні,

онкогематологічні,

дитячий церебральний параліч,

тяжкі психічні розлади,

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня,

наявність тяжкої травми,

потреба трансплантації органа,

потреба паліативної допомоги.

Супровід може здійснювати батько, опікун, піклувальник, прийомний батько, батько-вихователь.

Необхідні документи:

документ про захворюваність, виданий лікарсько-консультативною комісією,

довідка про отримання державної допомоги на дитину,

документи, що підтверджують родинні зв’язки чи відповідні повноваження догляду.

За яких умов чоловік може виїхати разом із дитиною-сиротою чи такою, яка позбавлена батьківського піклування?

Якщо ви є законним представником або іншою уповноваженою особою для супроводу неповнолітніх дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, які зараховані до відповідних закладів на цілодобове перебування. Потрібні документи:

паспорт громадянина України або свідоцтва про народження дитини;

наказ директора закладу про виїзд дитини за межі країни;

письмове погодження за підписом голови або заступника обласної військової адміністрації (засвідченого печаткою) про дозвіл на виїзд за межі України дітей, погоджене з Нацслужбою;

запрошення установ й організацій з інформацією про державу остаточного перебування, кількість та категорія дітей, умови їх перебування, відповідальну організацію, яка буде супроводжувати дітей протягом усього періоду за кордоном, гарантії щодо повернення дітей на територію батьківщини.

В яких ще випадках чоловікам дозволено виїзд за кордон з неповнолітніми дітьми?

Чоловіки можуть перетинати кордон для супроводу неповнолітніх дітей, які зараховані до закладів на цілодобове перебування, влаштовані до сімей патронатних вихователів. Йдеться про виїзд тих, хто уповноважений керівником відповідного закладу, органом опіки та піклування чи обласною військовою адміністрацією, у супроводі патронатного вихователя, який здійснює догляд за дітьми. Документи, що знадобляться:

паспорт громадянина України або свідоцтво про народження дитини;

наказ від установи;

письмове погодження обласної військової адміністрації про дозвіл на виїзд дітей, погоджене Нацсоцслужбою;

рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя та письмове погодження обласної військової адміністрації про дозвіл на виїзд такої сім’ї або дітей, які влаштовані в сім’ю патронатного вихователя;

запрошення організацій, де зазначається держава остаточного перебування дітей, кількість і категорія дітей, умови їх перебування, відповідна організація, що супроводжуватиме дітей протягом усього періоду перебування в іншій країні, гарантії щодо повернення дітей назад.

Як виїхати багатодітному батьку?

Кордон відкритий для тих, у кого на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Навіть якщо йдеться про дітей від різних шлюбів. Необхідні документи:

свідоцтва про народження дітей (трьох і більше);

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (за наявності);

рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком (за наявності);

посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Які документи необхідні для виїзду батькам-одинакам?

Дозвіл виїзду діє лише щодо неповнолітніх дітей. Підтверджуючі документи:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду (про позбавлення матері батьківських прав, відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, визнання матері безвісти відсутньою чи оголошення матері померлою).

Як може виїхати чоловік із дитиною, якщо його дружина військова?

Перетнути кордон може чоловік, який одружений на військовій, і має неповнолітню дитину. Жінка має проходити військову службу за одним із видів, згідно з ч. 6 ст. 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Документи:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про шлюб;

довідка з військової частини про проходження дружиною військової служби.

Виїзд чоловіків окремих професій

Хто з чоловіків може перетнути кордон для службового відрядження?

В разі наявності документів про службове відрядження можуть виїжджати працівники:

органів військового управління і військових частин (підрозділів),

підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, Збройних Сил, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони.

За яких умов чоловік може виїхати за кордон на лікування?

Дозволено перетин кордону чоловікам задля лікування, якщо вони належать до сил оборони і безпеки, і постраждали у зв’язку з військовою агресією рф проти України. На кордоні ви маєте пред’явити паспорт (в тому числі закордонний), висновок про необхідність направлення на лікування за кордон, а також лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких можуть прийняти іноземні медзаклади.

В яких випадках випускають за кордон водіїв?

Ви можете виїхати, якщо перевозите медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил чи інших військових формувань, а також населення України. Знадобиться відповідне рішення про виїзд за межі України та інформація про вас у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення щодо виїзду водіїв приймає Мінінфраструктури або військова адміністрація. Має бути обґрунтування щодо обсягів вантажів і кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення. Це може бути лист військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних установ або відправників чи одержувачів гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що водіям дозволено безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів.

Також пропускають водіїв компаній, які мають транспортні ліцензії. В такому разі повна маса авто має становити 3500 кг і більше, а термін безперервного перебування за кордоном становить до 45 діб.

Чи дозволено перетин меж України залізничникам?

Так, але лише тим, хто забезпечує функціонування та безперебійну роботу залізниці. Рішення про виїзд приймається як щодо працівників АТ "Українська залізниця" і підприємств залізничного транспорту, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, так і щодо співробітників підприємств, для яких вантажний залізничний транспорт не є основним видом діяльності ( в цьому дозвіл дає міська чи обласна влада).

Варто зазначити, що йдеться про конкретний термін перебування за кордоном — не більше 6 місяців.

Як можуть покинути Україну чоловіки-спортсмени?

Виїзд дозволено для таких категорій:

спортсменів, включених до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських і параолімпійських видів спорту;

тренерів зі складу національних збірних команд, спортивних суддів та інших спеціалістів, які забезпечують, зокрема, організаційний, науково-методичний чи медичний супровід, антидопінговий контроль щодо спортсменів, які включені до складу нацзбірних.

Підставою для перетину є рішення Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу.

Члени національних збірних можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 діб. Але строк перебування можуть продовжити, якщо людина бере участь в іншому спортивному заході в іншій країні, який починається протягом 10 робочих днів із дня завершення попередньої події.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович актуалізував дискусію щодо виїзду чоловіків за кордон. За його словами, владі, ймовірно, доведеться послабити чинні заборони.