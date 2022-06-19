Мера Чернігова розвернули на кордоні Польщі: у чому причина

Чиновник звинувачує в тому, що сталося, співробітників Офісу президента

Мер Чернігова Владислав Атрошенко не зміг перетнути кордон, щоб виїхати до Польщі. Туди він прямував для підписання угоди про допомогу місту.

Як повідомив міський голова у своєму Фейсбук, він прямував до Ряшіва у складі делегації з чотирьох осіб, проте на кордоні його розвернули нібито через те, що у нього було не все гаразд із документами.

За його словами, окрім підписання угоди про співпрацю, він також запланував виступ на сесії.

"Питання щодо документів виникли тільки стосовно мене, хоча на руках у мене був повний пакет документів, які дають змогу перетинати кордон у службових цілях. Як і у кожного з членів нашої делегації", — написав Атрошенко.

Мер Чернігова каже, що ця подія є політичною атакою на нього з боку якихось співробітників Офісу президента, імена яких він називати не став.

Також Атрошенко додав, що нещодавно йому так само намагалися заборонити виїзд у відрядження до Давосу.

"Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями Президента, демонструючи ознаки телефонного права на кордоні", — підсумував він.

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Як повідомлялося раніше, нещодавно п’ятого президента України Петра Порошенка помітили в Лондоні, через що в мережі спалахнув великий скандал. Цікаво, що політик до цього кілька разів намагався безрезультатно перетнути кордон.