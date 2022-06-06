Порошенка захейтили через відео з Лондона: що сталося і чому спалахнув скандал

Політика виявили у столиці Великої Британії

П’ятий президент Петро Порошенко зміг із третьої спроби виїхати з України та засвітився у Лондоні, що викликало скандал у мережі.

Оригінальне відео було оприлюднене користувачем Тік-Ток @ob_ivan, а журналіст Михайло Ткач підтвердив інформацію та розкритикував політика за "зловживання політичним становищем".

Ткач зазначив, що Порошенко мав виїхати з України до Вільнюса (Литва), а потім вирушити до Роттердама (Нідерланди). Офіційним приводом для подорожі до Роттердама виступав лист до тодішнього глави Європейської народної партії (ЄНП) Дональда Туска.

Втім, журналіст зазначає, що відрядження у Вільнюс мало закінчитися 31 травня, а в Роттердам — 2 червня.

За словами Ткача, його джерела у політичних колах підтвердили, що Порошенко 4 червня прибув до Лондона, а в ніч на 6 червня вирушив до Польщі.

"І навіть якщо уявити, що Порошенко не літав до Лондона, щоб зустрітись з Макаром Пасенюком та Валерією Гонтаревою, а літав, щоб побачити родину в той час, коли мільйони українців не мають вже більше ста днів змоги провести вікенд з родиною за кордоном, а дехто взагалі вже повертає родини в Україну, виглядає як виключне право і зловживання своїм політичним становищем", — написав Ткач.

Пост Ткача викликав бурхливу реакцію користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, Порошенко наприкінці травня двічі намагався виїхати за кордон, проте двічі отримував відмову. Вперше прикордонники не змогли рахувати QR-код, а вдруге йому заборонили покидати Україну через відсутність частини необхідних документів.

Покинути країну йому вдалося лише 30 травня.