Порошенко з третього разу зміг виїхати з України: подробиці

Політика запросили на Конгрес і Саміт Європейської народної партії

Лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку, який двічі безуспішно намагався виїхати до Роттердама через відмову прикордонників, все ж вдалося покинути країну.

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Як повідомляє видання "УП", посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, п'ятий президент країни перетнув кордон України з Польщею у понеділок, 30 травня.

Нагадаємо, що раніше лідер партії "Євросолідарність" звернувся до чинного президента країни Володимира Зеленського та закликав випустити його з країни, наголосивши, що для цього на руках у нього є всі належні документи.

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Окрім того, Порошенко вкотре відмітив, що вважає дії прикордонників та відмову у перетині кордону абсолютно незаконними, додавши, що дуже сподівається, що всі висновки були зроблені, тож йому все ж дозволять поїхати на Конгрес і Саміт Європейської народної партії. За словами експрезидент у Роттердамі він планує виступити із закликом щодо посилення санкцій проти російської федерації, обговорити механізм післявоєнного відновлення України, а також ймовірність надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Варто нагадати, що напередодні лідеру партії "ЄС" Петру Порошенку відмовили у можливості виїхати з України спільно з п'ятьма громадянами у супроводі через пункт пропуску "Рава-Руська", що на Львівщині, адже митна апаратура не змогла зчитати QR-код на документах, які надав політик.