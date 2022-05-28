Порошенка не випустили за кордон: ЗМІ дізналися про причину

"Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією"

У п’ятницю, 27 травня, експрезидент України Петро Порошенко, який нещодавно знову "засвітився" на шпальтах ЗМІ завдяки свідченням арештованого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, намагався виїхати з України. Лідера партії "Європейська солідарність" зупинили під час спроби перетину митниці на пункті пропуску "Рава-Руська" та відмовили у бажанні покинути країну через проблеми із підтвердженням дійсності дозвільного документа.

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Про це повідомило видання "УП", посилаючись на власні джерела в Державній прикордонній службі.

Згідно з наявними відомостями, близько 22-ї години вечора до пункту пропуску "Рава-Руська", що знаходиться у Львівській області, прибув Порошенко спільно з п'ятьма громадянами у супроводі.

На момент проходження паспортного контролю експрезидент надав представникам митниці копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки. Там вони планували взяти участь у весняній сесії ПА НАТО.

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Окрім того, джерела зазначають, що під час перевірки наявних у Порошенка документів, виявилось не можливим встановити його дійсність через відмову апаратури зчитати QR — код. Після чого лідеру партії "ЄС" та його супроводжуючим пояснили, що виїхати з України вони не зможуть.

Варто нагадати, що пізно увечері 27 травня у Телеграм-каналі "Держмитслужба (Customs of Ukraine) Україна понад усе" повідомили, що Петро Порошенко приїхав до пункту перетину державного кордону, аби виїхати з країни нібито у робоче відрядження. Ані самого експрезидента, ані громадян з його оточення прикордонники з країни не випустили, після чого у пресцентрі "Євросолідарністі" назвали не пропуск свого лідера "ганебною історією" та заявили, що це було зроблено "на замовлення чинної влади".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше стало відомо, що Служба безпеки України викликала над допит по "вугільній справі" Порошенка та Медведчука колишніх представників української влади. Повістки отримали ексглава МВС Арсен Аваков, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та екссекретар РНБО Олександр Турчинов.