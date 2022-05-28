Порошенко не выпустили за границу: СМИ узнали причину

"Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей"

В пятницу, 27 мая, экс-президент Украины Петр Порошенко, недавно снова "засветившийся" на страницах СМИ благодаря свидетельствам арестованного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, пытался уехать из Украины. Лидера партии "Европейская солидарность" остановили при попытке пересечения таможни на пункте пропуска "Рава-Русская" и отказали в желании покинуть страну из-за проблем с подтверждением действительности разрешительного документа.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Об этом сообщило издание "УП", ссылаясь на собственные источники в Государственной пограничной службе.

Согласно имеющимся сведениям, около 22 часов вечера в пункт пропуска "Рава-Русская", который находится во Львовской области, прибыл Порошенко совместно с пятью гражданами в сопровождении.

На момент прохождения паспортного контроля экс-президент предоставил представителям таможни копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику. Там они планировали поучаствовать в весенней сессии ПА НАТО.

Читайте также: Категория Украина Медведчук против Порошенко: почему кум путина дал показания и обменяют ли его на "Азовцев" Учитывая нежелание кремля забирать своего лоббиста в Украине, роль скандального нардепа Медведчука в этой истории, скорее всего, еще не закончена

Кроме того, источники отмечают, что при проверке имеющихся у Порошенко документов оказалось невозможным установить его действительность из-за отказа аппаратуры считать QR — код. После чего лидеру партии "ЕС" и его сопровождающим объяснили, что уехать из Украины они не смогут.

Стоит напомнить, что поздно вечером 27 мая в Телеграмм-канале "Гостаможслужба (Customs of Ukraine) Украина больше всего" сообщили, что Петр Порошенко приехал в пункт пересечения государственной границы, чтобы выехать из страны якобы в рабочую командировку. Ни самого экс-президента, ни граждан из его окружения пограничники из страны не выпустили, после чего в пресс-центре "Евросолидарности " назвали не пропуск своего лидера "позорной историей" и заявили, что это было сделано "по заказу действующей власти".

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала допрос по "угольному делу" Порошенко и Медведчука бывших представителей украинской власти. Повести получили экс-глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.