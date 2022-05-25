"Угольное" дело Порошенко: стало известно, кого из бывшей власти вызывали на допрос

В настоящее время подлинной информации о том, состоялся ли допрос, в ведомстве не разглашают

Служба безопасности Украины вызвала на допрос по "угольному делу" лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и пятого президента Украины Петра Порошенко трех человек — экс-главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-секретаря Совета национальной безопасности Украина Александра Турчинова.

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Об этом идет речь на официальном сайте СБУ.

Повестки на допрос от СБУ

Кроме вышеупомянутых представителей бывшей власти, на допросе должен был присутствовать и генеральный директор крупнейшего частного инвестора энергетической отрасли Украины "ДТЭК" Максим Тимченко.

Стоит отметить, что все зарегистрированные на сайте повестки датированы 19-м мая. Это значит, что допрос должен был проходить на прошлой неделе в четверг. Однако никакой официальной информации, действительно ли он состоялся, в ведомстве не обнародовали.

Ранее "Телеграф" сообщал, как несколькими днями ранее арестованный нардеп Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, заявил, что бывший президент Петр Порошенко причастен к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из государственной собственности Украины.