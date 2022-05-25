"Вугільна" справа Порошенка: стало відомо, кого з колишньої влади викликали на допит

Наразі достеменної інформації про те, чи відбувся допит, у відомстві не розголошують

Служба безпеки України викликала на допит по "вугільній справі" лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та п'ятого президента України Петра Порошенка трьох людей — екс-главу Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та екс-секретаря Ради національної безпеки України Олександра Турчинова.

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Про це йдеться на офіційному сайті СБУ.

Повістки на допит від СБУ

Окрім вищезазначених представників колишньої влади, на допиті мав бути присутній і генеральний директор найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі України "ДТЕК" Максим Тимченко.

Варто наголосити, що усі зареєстровані на сайті повістки датовані 19-им травня. Це означає, що допит повинен був проходити на минулому тижні, у четвер. Проте, жодної офіційної інформації, чи дійсно він відбувся, у відомстві не оприлюднювали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кількома днями раніше арештований нардеп Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, заявив, що колишній президент Петро Порошенко причетний до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу з державної власності України.