Порошенко захейтили из-за видео из Лондона: что произошло и почему разгорелся скандал

Политика обнаружили в столице Великобритании

Пятый президент Петр Порошенко смог с третьей попытки выехать из Украины и засветился в Лондоне, что вызвало скандал в сети.

Оригинальное видео было обнародовано пользователем Тик-Ток @ob_ivan, а журналист Михаил Ткач подтвердил информацию и раскритиковал политика за "злоупотребление политическим положением".

Ткач отметил, что Порошенко должен был выехать из Украины в Вильнюс (Литва), а затем отправиться в Роттердам (Нидерланды). Официальным поводом для путешествия в Роттердам выступало письмо к тогдашнему главе Европейской народной партии (ЕНП) Дональду Туску.

Впрочем, журналист отмечает, что командировка в Вильнюс должна была закончиться 31 мая, а в Роттердам — 2 июня.

По словам Ткача, его источники в политических кругах подтвердили, что Порошенко 4 июня прибыл в Лондон, а в ночь на 6 июня отправился в Польшу.

"И даже если представить, что Порошенко не летал в Лондон, чтобы встретиться с Макаром Пасенюком и Валерией Гонтаревой, а летал, чтобы увидеть семью в то время, когда миллионы украинцев не имеют уже более ста дней возможности провести уикенд с семьей за рубежом, а некоторые вообще уже возвращают семьи в Украине, выглядит как исключительное право и злоупотребление своим политическим положением", — написал Ткач.

Пост Ткача вызвал бурную реакцию у пользователей сети.

Как сообщалось ранее, Порошенко в конце мая дважды пытался выехать за границу, однако дважды получал отказ. В первый раз пограничники не смогли считать QR-код, а во второй раз ему запретили покидать Украину из-за отсутствия части необходимых документов.

Покинуть страну ему удалось лишь 30 мая.