Мэра Чернигова завернули на границе Польши: в чем причина

Чиновник обвиняет в случившемся сотрудников Офиса президента

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко не смог пересечь границу, чтобы выехать в Польшу. Туда он направлялся для подписания соглашения о помощи городу.

Как сообщил городской глава в своем Фейсбук, он направлялся в Жешув в составе делегации из четырех человек, однако на границе его завернули якобы из-за того, что у него было не все в порядке с документами.

По его словам, кроме подписания соглашения о сотрудничестве, у него также было запланировано выступление на сессии.

"Вопросы по документам возникли только по отношению ко мне, хотя на руках у меня был полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях. Как и у каждого из членов нашей делегации", — написал Атрошенко.

Мэр Чернигова говорит, что это происшествие является политической атакой на него со стороны неких сотрудников Офиса президента, имена которых он называть не стал.

Также Атрошенко добавил, что недавно ему точно так же пытались запретить выезд в командировку в Давос.

"Таким образом, они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями Президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе", — подытожил он.

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Как сообщалось ранее, недавно пятого президента Украины Петра Порошенко заметили в Лондоне, из-за чего в сети разгорелся большой скандал. Примечательно, что политик до этого несколько раз пытался безуспешно пересечь границу.