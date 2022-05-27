Правило 30 днів: як біженцям з України не втратити пільги при тимчасовому виїзді з Польщі після 90 днів безвізу

Для українських біженців у Польщі діє спецустава, яка регулює, в тому числі, нюанси перетину кордону

Для громадян України, які вимушені були покинути рідний дім через вторгнення рф і вирушили до Польщі, правило про 90-денне перебування не діє. Якщо ж біженець повернувся в Україну, потім знову перетнув кордон Польщі, але пізніше ніж за 30 днів – усі пільги для мігранта втрачаються.

Як передає "Телеграф", цей момент роз’яснили прикордонники в коментарі "ТСН".

Як відомо, за правилами Шенгену термін перебування на території ЄС обмежений 3 місяцями (90 днів) протягом пів року (180 днів). Але для біженців з України в Польщі правило "90 на 180" скасували, коли ввели спеціальну норму.

Так, ще 12 березня Польща прийняла спеціальну уставу щодо допомоги біженцям з України в умовах збройної агресії рф. Серед іншого, там визначено можливість законного перебування на території Польщі впродовж 18 місяців (до 24 серпня 2023 року).

Крім того, гарантується право повторного в’їзду із збереженням усіх пільг, в разі повернення до Польщі протягом 30 днів. В іншому випадку, тобто якщо українець покине Польщу на термін більше 1 місяця, він втратить пільги, 18-місячний термін і соціальну допомогу.

Як повідомив прессекретар Офісу у справах іноземців Якуб Дудзяк виданню Ukrayina.pl, легальне перебування в Польщі протягом 18 місяців від 24 лютого 2022 року стосується тих, хто заявили про намір залишитися в Польщі. Виїзд громадянина України з території цієї країни на термін, більше за 1 місяць, позбавляє його цього права. Йдеться саме про одноразову поїздку протягом такого терміну.

Як роз’яснила поручниця польської Прикордонної Служби, керівниця пресгрупи Головного командувача прикордонної служби Анна Міхальська, польські прикордонники мають при в’їзді громадянина України з’ясовувати обставини щодо застосування підстав для дозволу в'їзду за особливою процедурою. Це стосується тих, хто перетнув кордон Польщі за звичайним (не біометричним) закордонним паспортом чи внутрішнім паспортом громадянина України після 24 лютого і хто оформив PESEL.ukr. За словами Міхальської, рішення про отримання дозволу на в’їзд ухвалюється в індивідуальному порядку.

Попри наявний механізм повторного перетину кордону, в реальності у українців виникають проблеми. Так, втікачі від війни скаржаться у мережі та на лінію посольства України в Польщі, що польські прикордонники не пропускають на в’їзд громадян України. Причина – використані 90 днів безвізу. Посольство вже звернулося до відповідних органів у Польщі та обіцяє надати відповідь щодо інцидентів.

"Маємо запевнення польської сторони, що в’їзд для українців буде і надалі дозволений на підставі закордонного біометричного паспорта, свідоцтва про народження та інших документів. Щодо вичерпання 90 днів безвізу, то посольство України чекає роз’яснень від Прикордонної служби Польщі", — заявив генеральний консул України у Вроцлаві Юрій Токар у коментарі polskieradio.

Нагадаємо, українців просять сповіщати у відповідний орган, в разі запланованого виїзду з Польщі. Бо інакше біженець втрачає грошову допомогу на дітей, що становить 500 злотих щомісячно.

Як раніше писав "Телеграф", з понад 6 мільйонів українських втікачів від війни, за оцінками ООН, більшість виїхали до Польщі. Для біженців з України там діє ряд можливостей. Зокрема, документ PESEL допоможе отримати грошову допомогу, знайти лікаря чи соцпрацівника, а також працевлаштуватися. Наразі знайти легальну роботу в Польщі вдалося кожному четвертому українці. Ресурсів для пошуку роботи в Польщі – чимало.