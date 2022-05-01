Як перетнути кордон Польщі під час війни та чи просто повернутися назад

Більшість біженців з нашої країни знайшли притулок саме на польській землі

Польща, яка нещодавно надала Україні чергове важке озброєння, продовжує забезпечувати вимушених переселенців із України. З огляду на те, що активні бойові дії перемістилися до інших регіонів нашої країни, кількість біженців за кордон все ще залишається рекордною.

Що потрібно для перетину кордону з Польщею, а також, що знадобиться при поверненні додому, розповість "Телеграф".

Виїзд

Станом на 1 травня поляки тримають усі пункти пропуску відкритими для України. На території республіки, як і раніше, функціонує безліч волонтерських хабів, люди кооперуються для надання необхідної допомоги — медичної, юридичної, гуманітарної тощо.

Також на офіційному державному сайті Польщі спеціально функціонує додатковий розділ для українців. Тут розкажуть, що може знадобитися з документів, а також пояснять, як отримати фінансову допомогу (300 злотих, що дорівнює близько 2000 гривень).

Якщо оформити спеціальний документ PESEL, це допоможе не лише отримувати грошову допомогу від поляків, але й мати можливість користуватися послугами лікарів, соцпрацівників або навіть працювати.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща дозволила громадянам нашої країни перебувати на території своєї держави півтора роки — 18 місяців. Будь-яку інформацію, яка може знадобитись, вам здатні надати або волонтери, або працівники посольства.

Перетинати кордон людям, що тікають від активних бойових дій дозволяють за внутрішнім, а не закордонним паспортом.

Повернення

Якщо ви не подавали офіційної заявки на оформлення статусу біженця, а лише маєте тимчасовий захист від Польщі, можливість повернутися додому у вас є будь-якої миті. Прикордонники можуть допомогти з вирішенням різноманітних питань, пов’язаних із виїздом, у тому числі й утратою документів.

Також українцям, які планують виїхати додому, пропонують спочатку уточнити всі моменти телефоном (служба довіри) — +48 82 568 51 19.

Людей пропускають через державний кордон спеціальними групами. Деякі пункти пропуску працюють цілодобово, про що краще уточнювати безпосередньо у Польщі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилося у правилах перетину кордону з Румунією. Спойлер — це стосується механізму повернення українців додому.

Також "Телеграф" писав, кому з українців може загрожувати в’язниця за незаконний виїзд за кордон під час війни з росією.