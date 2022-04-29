Сусідка України змінила правила перетину кордону: що потрібно знати

Українцям не потрібні візи чи додаткові документи

Громадяни України, які залишили територію рідної країни через російську агресію, але вже ухвалили рішення повернутися, отримають незначне "полегшення" зворотного шляху. Так, якщо ви повертатиметеся додому транзитом через Румунію, місцеві прикордонники та правоохоронці не вимагатимуть у вас купи документів, а лише один — будь-який, котрий підтверджує особу.

Про це повідомляє ресурс Visit Ukraine, передає "Телеграф".

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На такий крок у Румунії пішли з гуманітарних міркувань. Так, усі українці, які опинилися в Європі після 24 лютого, не маючи на руках дійсного документа, що дозволяє виїзд за кордон, все одно зможуть повернутись додому.

Для цього їм знадобиться наявність:

внутрішнього паспорта громадянина України (книжечка або ID-картка);

небіометричного закордонного паспорта громадянина України (включно з відміткою про продовження строку дії);

свідоцтва про народження;

для дітей – інформації у паспорті одного з батьків про наявність дитини.

Потрібні не всі ці документи, а лише один із них. Правила працюють лише на ТРАНЗИТНЕ переміщення всередині Румунії та через її кордон. Це означає, що люди, які виїхали безпосередньо до Румунії, таких привілеїв не мають.

Також якщо людина не має жодного з вищезгаданих документів, їй для транзиту може підійти проїзний документ дитини або спеціальне свідоцтво на повернення. В окремих випадках деякі кейси можуть вирішуватись в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кому з українців може загрожувати в’язниця за перетин кордону з порушенням українського законодавства. Докладніше про це – у нашому матеріалі.

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