Авто з-за кордону на фронт: що треба знати волонтерам про документи

Автомобілі з-за кордону можна поставити на баланс військових частин України

Через війну в Україні на фронті зросла потреба в автотранспорті, владнати яку частково допомагають волонтерські організації. Влада, своєю чергою, ввела "нульове розмитнення" для авто з Європи. При цьому у багатьох військових виникає питання, як законно користуватися волонтерським автомобілем й поставити його на баланс військової частини.

Розібратися у цьому допоміг речник Військової служби правопорядку ЗСУ Володимир Потапов у коментарі "АрміяInform".

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Які документи знадобляться, щоб передати авто військовим

Як пояснили у Військовій службі правопорядку, для того, щоб поставити пригнану волонтерами "євробляху" на облік військової частини знадобиться невеликий пакет документів. Серед них:

митна декларація (МД-2) — це документ про розмитнення автомобіля;

лист від власника авто (волонтерської організації) на ім’я командира про те, що транспортний засіб (вказується модель, заводський номер авто, колір) передається ЗСУ на безоплатній основі.

Далі Військова інспекція безпеки дорожнього руху оформлює у встановленому порядку документи про взяття автомобіля на баланс певної військової частини чи установи й цим транспортним засобом можна повноправно користуватися.

Нагадаємо, що розмитнення автомобілів стало безоплатним з 1 квітня 2022 року й діятиме до припинення або скасування в Україні воєнного стану. Це означає, що легкові автомобілі, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли не обкладатимуться митом, якщо вони ввозяться громадянами для вільного обігу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за що водіям доведеться заплатити при ввезенні "євробляхи" в Україну під час воєнного стану.