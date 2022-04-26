Укр

Авто из-за границы на фронт: что нужно знать волонтерам о документах

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Растаможка "евроблях" в Украине нулевая, но не совсем бесплатная Новость обновлена 26 апреля 2022, 17:59
Растаможка "евроблях" в Украине нулевая, но не совсем бесплатная

Автомобили из-за границы можно поставить на баланс воинских частей Украины

Из-за войны в Украине на фронте возросла потребность в автотранспорте, решить которую частично помогают волонтерские организации. Власти, в свою очередь, ввели "нулевое растаможивание" для авто из Европы. При этом у многих военных возникает вопрос о том, как законно пользоваться волонтерским автомобилем и поставить его на баланс воинской части.

Разобраться в этом помог спикер Военной службы правопорядка ВСУ Владимир Потапов в комментарии "АрмияInform".

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Какие документы понадобятся, чтобы передать авто военным

Как пояснили в Военной службе правопорядка, для того чтобы поставить пригнанную волонтерами "евробляху" на учет воинской части понадобится небольшой пакет документов. Среди них:

  • таможенная декларация (МД-2) – это документ о растаможке автомобиля;
  • письмо от владельца авто (волонтерской организации) на имя командира о том, что транспортное средство (указывается модель, заводской номер авто, цвет) передается ВСУ на безвозмездной основе.

Далее Военная инспекция безопасности дорожного движения оформляет в установленном порядке документы о взятии автомобиля на баланс определенной воинской части или учреждения и этим транспортным средством можно пользоваться полноправно.

Напомним, что растаможка автомобилей стала безвозмездной с 1 апреля 2022 года и будет действовать до прекращения или отмены в Украине военного положения. Это означает, что легковые автомобили, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы не будут облагаться пошлинами, если они ввозятся гражданами для свободного обращения.

Ранее "Телеграф" сообщал, за что водителям придется заплатить при ввозе "евробляхи" в Украину во время военного положения.

Теги:
#Украина #Волонтеры #Растаможка авто #Военное положение в Украине #Евробляхи
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