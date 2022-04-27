Кому з українців загрожує в'язниця за незаконний перетин кордону під час війни

В Україні деяких ухилянтів призовного віку каратимуть позбавленням волі

Попри заборону на виїзд з України під час воєнного стану для громадян призовного віку, фіксується досить велика кількість спроб покинути державу. Чоловіки вигадують різноманітні схеми, аби уникнути призову до армії та незаконно перетинають кордон. Відповідні порушення вирішили попередити, тож уряд впровадив відповідальність за незаконний виїзд з України.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Детальніше про те, як хочуть карати тих, хто втікає з країни, пояснив юрист-аналітик Андрій Климосюк.

Що запропоновано

З метою недопущення незаконного виїзду за кордон депутати від президентської партії "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт №7171 в рамках якого до Кримінального кодексу України буде внесена нова стаття щодо становлення відповідальність за перетин державного українського кордону громадянами, які не мають на те законних підстав.

Читайте також: Категорія Україна Правила перетину кордону під час воєнного стану: довідник для "виїзних" чоловіків В Україні розробили довідник про умови виїзду за кордон під час війни

Кому може загрожувати в'язниця

Кримінальна відповідальність може бути застосована до таких осіб:

військовослужбовців,

військовозобов’язаних,

резервістів,

громадян, які підлягають мобілізації,

народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб органів держвлади та органів місцевого самоврядування, сільських селищних, міських голів,

працівників правоохоронних органів,

суддів, суддів Конституційного суду України,

прокурорів.

Як каратимуть деяких порушників

Згідно з чинним українським законодавством пропонується встановлення досить суворого покарання, проте, враховуючи специфічні умови ймовірного вчинення відповідного правопорушення, які досить сильно підвищують суспільну небезпеку, а саме в особливий період або в період воєнного стану, санкція є допустимою.

Так, через незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану особа може бути покарана позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої, а прикордонникам за сприяння таким діям – від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без неї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні частина військовозобов’язаних отримали право скористатися відстрочкою від призову, серед них студенти професійно-технічної освіти та їхні викладачі.