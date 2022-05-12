Допомога для дітей у Польщі: за якої умови біженці з України можуть втратити гроші
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Українців просять сповіщати у відповідний орган, якщо вони планують виїзд з Польщі
Громадяни України, які через війну були змушені виїхати з дітьми до Польщі, можуть оформити грошову допомогу на дітей й отримувати щомісячно 500 злотих. Однак, якщо ви вирішите виїхати за межі Республіки, то про це обов'язково треба повідомити у відповідні органи — інакше гроші доведеться повернути.
Про це повідомило польське видання wroclife.pl.
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Так, українці, які мають дітей, можуть оформити допомогу за програмами "500+" або "Сімейний капітал опікунчий". Однак, програма діє для біженців лише за тієї умови, що вони перебувають зі своїми дітьми на території Польщі.
Якщо ж громадянами України було ухвалено рішення покинути Республіку на термін більше одного місяця, то фінансова допомога може бути втрачена.
Ба більше, про свої від'їзди з Польщі на тривалий термін учасники вищевказаних програм мають повідомляти в ZUS. У протилежному випадку — доведеться повернути всі отримані після виїзду з країни гроші та заплатити відсотки.
"Коли іноземець, який отримує від нас гроші, не повідомить про виїзд з Польщі, йому доведеться повернути неправомірно отримані кошти з відсотками. ZUS має доступ до різних державних реєстрів. Це, наприклад, освітня інформаційна система, центральний реєстр застрахованих осіб. У разі потреби ми зможемо використовувати спеціальний реєстр громадян України, який веде Прикордонна служба", — зазначила речниця відділу ZUS в Нижньосілезькому воєводстві Івона Ковальська-Матіс.
Варто зазначити, що попереджати ZUS про від'їзд треба, якщо ви їдете в Україну, або, наприклад, в іншу країну Заходу. Зробити це можна так:
- звернутися до відділення ZUS за місцем проживання та подати письмову паперову заяву.
- подати онлайн заявку — увійшовши до свого акаунту на порталі PUE ZUS і написавши загального листа POG.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як біженцям з України знайти роботу у Польщі і з чого взагалі слід починати.