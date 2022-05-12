Помощь для детей в Польше: при каком условии беженцы из Украины могут потерять деньги

Украинцев просят уведомлять соответствующий орган, если они планируют выезд из Польши

Граждане Украины, которые из-за войны войны были вынуждены выехать с детьми в Польшу, могут оформить денежную помощь на детей и получать ежемесячно 500 злотых. Однако если вы решите выехать за пределы Республики, то об этом обязательно нужно сообщить в соответствующие органы — иначе деньги придется вернуть.

Об этом сообщило польское издание wroclife.pl.

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Так, украинцы, у которых есть дети, могут оформить помощь по программам "500+" или "Семейный опекунский капитал". Однако программа действует для беженцев только при условии, что они находятся со своими детьми на территории Польши.

Если же граждане Украины приняли решение покинуть Республику на срок более одного месяца, то финансовая помощь может быть потеряна.

Более того, о своих отъездах из Польши на длительный срок участники вышеуказанных программ должны сообщать в ZUS. В противном случае придется вернуть все полученные после выезда из страны деньги и заплатить проценты.

"Когда иностранец, получающий от нас деньги, не сообщит о выезде из Польши, ему придется вернуть неправомерно полученные средства с процентами. ZUS имеет доступ к разным государственным реестрам. Это, например, образовательная информационная система, центральный реестр застрахованных лиц. В случае необходимости мы сможем использовать специальный реестр граждан Украины, который ведет Пограничная служба", — отметила пресс-секретарь отдела ZUS в Нижнесилезском воеводстве Ивона Ковальская-Матис.

Стоит отметить, что предупреждать ZUS об отъезде нужно, если вы едете в Украину или, например, в другую страну Запада. Сделать это можно так:

обратиться в отделение ZUS по месту жительства и подать письменное бумажное заявление.

подать онлайн заявку — войдя в свой аккаунт на портале PUE ZUS и написав общее письмо POG.

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