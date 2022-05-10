Рекордное число украинцев уже работают в Польше: где искать работу беженцам

Легально трудоустроиться удалось каждому четвертому беженцу из Украины

С первых дней полномасштабного вторжения россии, миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома и поехать в другие страны в поисках убежища, пока в Украине будут продолжаться боевые действия. Подавляющее большинство украинцев отправились в соседнюю Польшу, которая помогает украинским жителям с жильем, обеспечением и трудоустройством.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как пишет ТСН, согласно данным польского правительства, официально найти работу удалось уже 100 тысячам беженцев из Украины.

Работа в Польше – с чего начать переселенцу

Так, в рамках Закона о помощи украинцам в связи с российским вторжением, граждане Украины имеют право на получение номера налогоплательщика – PESEL, идентифицирующего личность. Номер из 11 цифр включает в себя данные о переселенце: дате рождения, серийном номере, обозначении пола и контрольной цифре. Предоставляется он совершенно бесплатно.

Этот документ позволяет находиться на территории Польши в течение 18 месяцев и предусматривает возможность продления срока пребывания в стране до 36 месяцев.

Где искать работу

Если украинец находится в Польше законно, то он имеет право найти работу и официально работать в пределах страны. Найти работу в Польше можно на частных сайтах поиска работы, а также в Центре занятости.

Кроме того, граждане Украины могут искать работу с помощью бюро по трудоустройству. Также можно позвонить по "горячей" линии бюро занятости, которую в Польше называют "зеленой линией".

Работает учреждение с 8 утра до 18 вечера.

Номер телефона – 19524.

Польские сайты для поиска работы

Кроме того, поиском работы можно заняться в мобильном приложении под названием "ePraca".

Также украинцы могут зарегистрироваться в Службе занятости. В таком случае переселенцы могут получить пособие по безработице, устроиться на профессиональное обучение или получить определенное финансирование для открытия бизнеса.

Сколько можно заработать

Всё зависит от исполняемых обязанностей. Согласно предложениям и в зависимости от должности, например, в Варшаве, украинские беженцы могут рассчитывать на оплату своего труда в рамках от 4 000 до 11 000 злотых в месяц (это около 28 000 – 76 000 гривен).

Во Вроцлаве украинские переселенцы в среднем могут получать от 4 000 до 11 500 злотых в месяц (около 28 000 – 80 000 гривен).

В Лодзи зарплаты немного меньше: от 3000 до 6000 злотых в месяц (около 21 000 – 41 000 гривен).

Ранее "Телеграф" сообщал, как беженцам из Украины получить украинский паспорт за границей, если они уехали в страну Европейского союза без документов.