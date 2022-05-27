Правило 30 дней: как беженцам из Украины не потерять льготы при временном выезде из Польши после 90 дней безвиза

Для украинских беженцев в Польше действует спецустава, регулирующая, в том числе, нюансы пересечения границы

Для граждан Украины, которые вынуждены были покинуть родной дом из-за вторжения рф и отправились в Польшу, правило о 90-дневном пребывании не действует. Если же беженец вернулся в Украину, потом снова пересек границу Польши, но позже чем через 30 дней – все льготы для мигранта теряются.

Как передает "Телеграф", этот момент разъяснили пограничники в комментарии "ТСН".

Как известно, по правилам Шенгена срок пребывания на территории ЕС ограничен 3 месяцами (90 дней) в течение полугода (180 дней). Но для беженцев из Украины в Польше правило "90 на 180" было отменено, когда ввели специальную норму.

Так, еще 12 марта Польша приняла специальную уставу по помощи беженцам из Украины в условиях вооруженной агрессии рф. Среди прочего там определена возможность законного пребывания на территории Польши в течение 18 месяцев (до 24 августа 2023 года).

Кроме того, гарантируется право повторного въезда с сохранением всех льгот в случае возвращения в Польшу в течение 30 дней. В противном случае, то есть, если украинец покинет Польшу на срок более 1 месяца, он потеряет льготы, 18-месячный срок и социальную помощь.

Как сообщил пресс-секретарь Офиса по делам иностранцев Якуб Дудзяк изданию Ukrayina.pl, легальное пребывание в Польше в течение 18 месяцев от 24 февраля 2022 года касается тех, кто заявил о намерении остаться в Польше. Выезд гражданина Украины с территории этой страны на срок более 1 месяца лишает его этого права. Речь идет именно об одноразовой поездке в течение такого срока.

Как разъяснила поручительница польской Пограничной Службы, руководитель пресс-группы Главного командующего пограничной службой Анна Михальская, польские пограничники должны при въезде гражданина Украины выяснять обстоятельства по применению оснований для разрешения въезда по особой процедуре. Это касается тех, кто пересек границу Польши по обычному (не биометрическому) загранпаспорту или внутреннему паспорту гражданина Украины после 24 февраля и кто оформил PESEL.ukr. По словам Михальской, решение о получении разрешения на въезд принимается в индивидуальном порядке.

Несмотря на имеющийся механизм повторного пересечения границы, в реальности у украинцев возникают проблемы. Так, беженцы от войны жалуются в сети и на линию посольства Украины в Польше, что польские пограничники не пропускают на въезд граждан Украины. Причина – использованы 90 дней безвиза. Посольство уже обратилось в соответствующие органы в Польше и обещает дать ответ по поводу инцидентов.

"Имеем заверения польской стороны, что въезд для украинцев будет и далее разрешен на основании загранбиометрического паспорта, свидетельства о рождении и других документов. Что касается исчерпания 90 дней безвиза, то посольство Украины ожидает разъяснений от Пограничной службы Польши", — заявил генеральный консул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь в комментарии polskieradio.

Напомним, украинцев просят уведомлять в соответствующий орган, в случае запланированного выезда из Польши. Иначе беженец теряет денежное пособие на детей, что составляет 500 злотых ежемесячно.

Как ранее писал "Телеграф", из более чем 6 миллионов украинских беглецов от войны, по оценкам ООН, большинство выехали в Польшу. Для беженцев из Украины там есть ряд возможностей. В частности, документ PESEL поможет получить денежную помощь, найти врача или соцработника, а также трудоустроиться. Сейчас найти легальную работу в Польше удалось каждому четвертому украинцу. Ресурсов для поиска работы в Польше немало.