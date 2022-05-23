"Историческое решение": Зеленский объяснил, что даст Украине совместный таможенный контроль с Польшей
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Через общий с Польшей таможенный и пограничный контроль Украина начнет интеграцию в таможенное пространство ЕС
Одним из итогов визита в Украину президента Польши Анджея Дуды стало объявление о планах в скором времени ввести между двумя странами общий пограничный и таможенный контроль.
В своем вечернем видеообращении 22 мая президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что даст реализация такой инициативы обеим странам, а также рассказал об инициативе украинских законодателей касательно наделения граждан Польши определенными возможностями в Украине.
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"Достигнуто решение, которое революционно меняет порядок на нашей границе. Внедряем с Польшей совместный таможенный контроль. Это значительно ускорит прохождение процедур на границе", — сказал Зеленский.
Он отметил, что в результате таких шагов Украина убирает "большинство коррупционных рисков, а также это начало нашей интеграции в совместное таможенное пространство Евросоюза".
"Действительно исторический процесс", — сказал Зеленский.
Также украинский президент заявил о подготовке законопроекта, который позволит полякам получить в Украине де-факто и де-юре те же возможности, что и у украинцев.
Как сообщалось, в воскресенье, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Украину с официальным визитом, выступил в Верховной Раде.
С трибуны украинского парламента польский президент пошутил о финале "Евровидения-2022", отметив, что никто и ничто не рассорит украинцев и поляков.