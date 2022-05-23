"Историческое решение": Зеленский объяснил, что даст Украине совместный таможенный контроль с Польшей

Через общий с Польшей таможенный и пограничный контроль Украина начнет интеграцию в таможенное пространство ЕС

Одним из итогов визита в Украину президента Польши Анджея Дуды стало объявление о планах в скором времени ввести между двумя странами общий пограничный и таможенный контроль.

В своем вечернем видеообращении 22 мая президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что даст реализация такой инициативы обеим странам, а также рассказал об инициативе украинских законодателей касательно наделения граждан Польши определенными возможностями в Украине.

Оперативно о войне в Украине читайте в нашем Telegram

"Достигнуто решение, которое революционно меняет порядок на нашей границе. Внедряем с Польшей совместный таможенный контроль. Это значительно ускорит прохождение процедур на границе", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в результате таких шагов Украина убирает "большинство коррупционных рисков, а также это начало нашей интеграции в совместное таможенное пространство Евросоюза".

"Действительно исторический процесс", — сказал Зеленский.

Также украинский президент заявил о подготовке законопроекта, который позволит полякам получить в Украине де-факто и де-юре те же возможности, что и у украинцев.

Как сообщалось, в воскресенье, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Украину с официальным визитом, выступил в Верховной Раде.

С трибуны украинского парламента польский президент пошутил о финале "Евровидения-2022", отметив, что никто и ничто не рассорит украинцев и поляков.