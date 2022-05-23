"Історичне рішення": Зеленський пояснив, що дасть Україні спільний митний контроль із Польщею
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Через спільний з Польщею митний та прикордонний контроль Україна розпочне інтеграцію до митного простору ЄС
Одним із підсумків візиту в Україну президента Польщі Анджея Дуди стало оголошення про плани незабаром запровадити між двома країнами спільний прикордонний та митний контроль.
У своєму вечірньому відеозверненні 22 травня президент України Володимир Зеленський пояснив, що дасть реалізація такої ініціативи обом країнам, а також повідомив про ініціативу українських законодавців щодо наділення громадян Польщі певними можливостями в Україні.
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"Досягнуто рішення, яке революційно змінює порядок на нашому кордоні. Впроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно прискорить проходження процедур на кордоні", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що в результаті таких кроків Україна прибирає "більшість корупційних ризиків, а також це початок нашої інтеграції до спільного митного простору Євросоюзу".
"Справді історичний процес", - сказав Зеленський.
Також український президент заявив про підготовку законопроєкту, який дозволить полякам отримати в Україні де-факто та де-юре ті самі можливості, що й в українців.
Як повідомлялося, у неділю, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до України з офіційним візитом, виступив у Верховній Раді.
З трибуни українського парламенту польський президент пожартував про фінал "Євробачення-2022", зазначивши, що ніхто і ніщо не розсмоктує українців та поляків.