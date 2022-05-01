Как пересечь границу Польши во время войны и просто ли вернуться обратно

Большинство беженцев из нашей страны нашли пристанище именно на польской земле

Польша, которая недавно предоставила Украине очередное тяжелое вооружение, продолжает обеспечивать вынужденных переселенцев из Украины. С учетом того, что активные боевые действия переместились в другие регионы нашей страны, количество беженцев за границу все еще остается рекордным.

Что нужно для пересечения границы с Польшей, а также что понадобится при возвращении домой, расскажет "Телеграф".

Выезд

По состоянию на 1 мая, поляки держат все пункты пропуска открытыми для Украины. На территории республики по-прежнему функционирует множество волонтерских хабов, люди кооперируются для предоставления необходимой помощи — медицинской, юридической, гуманитарной и т.п.

Также на официальном государственном сайте Польши специально функционирует дополнительный раздел для украинцев. Здесь расскажут, что может понадобится из документов, а также объяснят, как получить финансовую помощь (300 злотых, что равно около 2000 гривен).

Если оформить специальный документ PESEL, это поможет не только получать денежную подмогу от поляков, но и иметь возможность пользоваться услугами врачей, соцработников или даже начать работать.

После полномасштабного вторжения рф в Украину Польша разрешила гражданам нашей страны пребывать на территории своего государства полтора года — 18 месяцев. Любую информацию, которая может понадобится, вам способны предоставить либо волонтеры, либо работники посольства.

Стоит отметить, что пересекать границу людям, убегающим от активных боевых действий разрешают по внутреннему, а не заграничному паспорту.

Возвращение

Если вы не подавали официальных бумаг на оформление статуса беженца, а лишь имеете временную защиту от Польши, возможность вернуться домой у вас есть в любой момент. Пограничники могут помочь с решением различных вопросов, связанных с выездом, в том числе и утерей документов.

Также украинцам, которые планируют уехать домой, предлагают изначально уточнить все моменты по телефону (служба доверия) — +48 82 568 51 19.

Людей пропускают через государственную границу специальными группами. Некоторые пункты пропуска работают круглосуточно, о чем лучше уточнять непосредственно в Польше.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в правилах пересечения границы с Румынией. Спойлер — это касается механизма возвращения украинцев домой.

Также "Телеграф" писал, кому из украинцев может грозить тюрьма за незаконный выезд за границу во время войны с рф.