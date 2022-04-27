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Кому из украинцев грозит тюрьма за незаконное пересечение границы во время войны

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Выезд за пределы страны Новость обновлена 27 апреля 2022, 09:54
Выезд за пределы страны

В Украине некоторых уклонистов призывного возраста будут наказывать лишением свободы

Несмотря на запрет на выезд из Украины во время военного положения для граждан призывного возраста, фиксируется достаточно большое количество попыток покинуть государство. Мужчины придумывают разные схемы, чтобы избежать призыва в армию и незаконно пересекают границу. Соответствующие нарушения решили предупредить, поэтому правительство ввело ответственность за незаконный выезд из Украины.

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Подробнее о том, как хотят наказывать убегающих из страны, объяснил юрист-аналитик Андрей Климосюк.

Что предложено

С целью недопущения незаконного выезда за границу депутаты от президентской партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект №7171, в рамках которого в Уголовный кодекс Украины будет внесена новая статья, которой регламентируется установление ответственности за пересечение государственной украинской границы гражданами, не имеющими на то законных оснований.

Кому может грозить тюрьма

Уголовная ответственность применима к следующим лицам:

  • военнослужащим,
  • военнообязанным,
  • резервистам,
  • гражданам, подлежащим мобилизации,
  • народным депутатам Украины, депутатам местных советов, должностным лицам органов госвласти и органов местного самоуправления, сельским и городским главам,
  • работников правоохранительных органов,
  • судьям, судьям Конституционного суда Украины,
  • прокурорам.

Как будут наказывать некоторых нарушителей

Согласно действующему украинскому законодательству предлагается установление достаточно строгого наказания, однако, учитывая специфические условия вероятного совершения соответствующего правонарушения, которые сильно повышают общественную опасность, а именно в особый период или в период военного положения, санкция является допустимой.

Так, из-за незаконного выезда за границу во время военного положения лицо может быть наказано лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а пограничникам при содействии таким действиям – от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без нее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине часть военнообязанных получили право воспользоваться отсрочкой от призыва, среди них студенты профессионально-технического образования и их преподаватели.

Теги:
#Украина #Война #Военное положение в Украине #За кордон
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