В’язниця за виїзд з України: чого чекати від гучного законопроєкту для військовозобов’язаних

Про терміни прийняття документа поки що нічого не відомо

Верховна Рада відправила на доопрацювання гучний законопроєкт, яким хочуть зобов’язати чоловіків, які перебувають за кордоном повернутися до України під час воєнного стану.

Як спрогнозував військовий експерт Олег Жданов у коментарі "Сегодня", парламент обговорюватиме заходи покарання для тих військовозобов’язаних, хто не повернувся до України в період мобілізації.

"Суть документа залишиться – неповернення в Україну загрожує кримінальною відповідальністю. Сказати, коли його буде прийнято – складно", — сказав він.

За його словами, у "Законі про оборону" є норма про те, що всі військовозобов’язані під час воєнного стану повинні з’явитися у військкомат, щоб оновити дані про себе. Звісно, що для того, щоб прийти у військкомат, їм треба перебувати на території України.

Жданов каже, що поки не зрозуміло, що саме хочуть змінити нардепи у тексті законопроєкту, проте нагадав, що у поточній його редакції передбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, якщо військовозобов’язані не повернулися до України протягом 15 діб. після оголошення воєнного стану.

На даний час відповідний законопроєкт не було ухвалено.

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Як повідомлялося раніше, 1 липня Верховна Рада України внесла зміни до Кодексу законів про працю, згідно з якими покликані на військову службу військовозобов’язані більше не отримуватимуть середньомісячну зарплату за основним місцем роботи.