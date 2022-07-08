Мобілізовані втратять зарплати: новий закон вже проголосували

У мобілізованих військових залишиться тільки одна зарплата

Військовозобов'язані, яких призвали на військову службу в рамках мобілізації, більше не будуть отримувати середньомісячну заробітну плату за своїм основним місцем роботи.

Раніше збереження місця роботи, посади та середнього заробітку гарантував закон, проте 1 липня Верховна Рада України внесла зміни до Кодексу законів про працю, повідомляє Deutsche Welle.

"Справді зміни передбачають, що зберігається робота і посада, тобто працівник зможе повернутися на своє робоче місце після служби, але роботодавець більше не сплачуватиме йому середній заробіток під час призову. Це для військових, які вже служать і тих, які будуть служити у майбутньому. Зміни вступлять в силу відразу після публікації підписаного президентом документа", — прокоментувала проголосовані зміни адвокатка з трудового права Ганна Лисенко.

За її словами, гроші, які отримує військовослужбовець від держави, залишаються.

Авторка поправки народна депутатка Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") вважає справедливим зняти навантаження з роботодавців.

"Ця практика, аби військовослужбовцеві роботодавець продовжував платити зарплату після мобілізації, виникла в 2014 році. На той час мобілізованих було не так багато, а державний бюджет був не в стані чи не було політичної волі достатньо фінансувати військових", — пояснює свою позицію Третьякова.

За її словами, нині держава може профінансувати роботу мобілізованих на необхідному рівні.

Третьякова підкреслює, що зараз мобілізований військовослужбовець отримує 30 тисяч гривень грошового забезпечення та 100 тисяч, якщо бере участь у бойових діях.

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Зміни проголосували у другому читанні, залишився лише підпис президента.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який дозволить виїздити за кордон чоловікам ще кількох категорій.