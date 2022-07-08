Виїзд військовозобов'язаних за кордон попри заборону: які лазівки знаходять українці

Заборони провокують виникнення схем для обходу закону

Незважаючи на заборону у виїзді з України під час воєнного стану для військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, в державі все ж фіксують досить велику кількість спроб покинути територію країни. Чоловіки вигадують різноманітні схеми, аби уникнути призову до армії та незаконно перетинають український кордон.

Знайти лазівку — як військовозобов'язані перетинають кордон в обхід заборон

Як пише "Фокус", заборони, які були впроваджені в країні через війну з росією, провокують виникнення та процвітання так званих "сірих схем". До їх списку входять:

з військового обліку знімають за станом здоров'я;

особа оформлюється на навчання у закордонному виші, водночас отримуючи відстрочку на час навчання;

недійсне посвідчення волонтера;

наявність серйозних проблем зі здоров'ям дозволяють особі бути визнаною військкоматом як обмежено придатною.

Випадки, коли виїзд дозволяється — пояснення експертів

Як повідомила партнер юридичної компанії Expatro, однією з реальних можливостей виїзду з України є отримання військовозобов'язаною особою відстрочки від призову з навчання. У такому випадку територіальний центр комплектування отримує низку документів, які підтверджують факт вступу та необхідність перетину українського кордону задля поїздки на навчання. До списку таких паперів входять запрошення від навчального закладу або контракт.

Водночас керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько відзначає, що підтвердженням можливості виїзду з України за кордон можуть стати студентський квиток або студентська віза. Крім того, для отримання дозволу підійде і нотаріально засвідчений документ щодо зарахування на навчання до закордонного вишу.

Також видання, посилаючись на власні джерела, додає, що в Україні існує налагоджена схема купівлі статусу волонтера.

"Наприклад, чоловік, який вирішив виїхати до дружини з дітьми на кілька тижнів за $1,5 тис., оформився волонтером. Спочатку він виїхав до Польщі, залишив там авто та відлетів літаком до родини. По дорозі назад в Україну він на своєму авто дійсно доставив якийсь волонтерський вантаж. Інші джерела називають ще більші суми, які просять за оформлення таких документів", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують суттєво розширити список категорій чоловіків призовного віку, яким дозволять перетинати український кордон під час дії воєнного стану в країні.