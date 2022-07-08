Выезд военнообязанных за границу, несмотря на запрет: какие лазейки находят украинцы

Запреты провоцируют возникновение схем для обхода закона

Несмотря на запрет в выезде из Украины во время военного положения для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, в государстве все же фиксируют достаточно большое количество попыток покинуть территорию страны. Мужчины придумывают разные схемы, чтобы избежать призыва в армию и незаконно пересекают украинскую границу.

Найти лазейку — как военнообязанные пересекают границу в обход запретов

Как пишет "Фокус", запреты, которые были введены в стране из-за войны с россией, провоцируют возникновение и процветание так называемых "серых схем". В их список входят:

с военного учета снимают по состоянию здоровья;

лицо оформляется для обучения в зарубежном вузе, одновременно получая отсрочку на время обучения;

недействительное удостоверение волонтера;

наличие серьезных проблем со здоровьем позволяют лицу быть признанным военкоматом как ограниченно пригодным.

Случаи, когда разрешается выезд — объяснение экспертов

Как сообщила партнер юридической компании Expatro, одной из реальных возможностей выезда из Украины является получение военнообязанным лицом отсрочки от призыва по обучению. В таком случае территориальный центр комплектования получает ряд документов, подтверждающих факт вступления и необходимость пересечения украинской границы для поездки на учебу. Список таких бумаг включает приглашение от учебного заведения или контракт.

В то же время управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько отмечает, что подтверждением возможности выезда из Украины за границу могут стать студенческий билет или студенческая виза. Кроме того, для получения разрешения подойдет и нотариально заверенный документ о зачислении на обучение в зарубежный вуз.

Также издание, ссылаясь на собственные источники, добавляет, что в Украине существует отлаженная схема покупки статуса волонтера.

"Например, мужчина, который решил выехать к жене с детьми на несколько недель за $1,5 тыс., оформился волонтером. Сначала он выехал в Польшу, оставил там авто и улетел самолетом в семью. На обратном пути в Украину он на своем авто действительно доставил какой-то волонтерский груз. Другие источники называют еще большие суммы, которые просят за оформление таких документов", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируется существенно расширить список категорий мужчин призывного возраста, которым позволят пересекать украинскую границу во время действия военного положения в стране.