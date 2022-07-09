В "Дии" появится еще один важный для украинцев документ

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовал 301 народный избранник

Очень многие украинцы были вынуждены выехать во время войны в другие страны из-за страха, что с их детьми случится что-то непоправимое. Однако в последние несколько месяцев процесс пересечения границы несовершеннолетними ужесточился — как это было до полномасштабного вторжения. Впрочем, совсем скоро в Украине может появиться возможность получать разрешение на выезд для детей через портал "Дия".

Такая информация стала известная после очередного заседания Верховной Рады от нардепа Ярослава Железняка. Как сообщил политик в своем Telegram-канале, соответствующий документ был проголосован "за основу" и получил поддержку 301 народного избранника.

Процесс получения справки, разрешающей выезд детей до 16 лет за границу, с помощью онлайн-технологий облегчит жизнь многим родителям. Теперь, вероятней всего, гражданам Украины не придется лишний раз ходить по нотариусам, чтобы подтвердить подлинность подписи второго родителя на разрешении о вывозе ребенка.

Как сообщается в сопроводительной записке к законопроекте, использование "Дии" поможет минимизировать неудобства, а также ускорит необходимые при выезде процессы. Скорее всего, для получения документа придется использовать электронную подпись.

Когда эта услуга станет доступной, пока не сообщается. Пока законопроект дорабатывается и должен быть еще проголосован во втором чтении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой пакет документов вообще должен быть у людей, желающих выехать из Украины со своими детьми, которым не исполнилось еще 16 лет.

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