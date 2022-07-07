Как пересечь границу с пушистыми питомцами: правила перевозки животных

На котов и собак тоже понадобятся специальные документы

Во время действия военного положения в Украине установлены специальные правила насчет пересечения государственной границы. И если в первые недели войны многие выезжали за границу при отсутствии нормальных документов для себя и своих животных, то сейчас процедура слегка изменилась. Особенно в том, что касается домашних питомцев.

Что необходимо человеку, который планирует выехать в другую страну вместе со своим "хвостиком", сегодня напомнит "Телеграф". Информация собрана благодаря сообщениям официального сайта Польши, а также отдельным постановлениям Кабмина.

Так, те люди, которые соберутся пересечь украинско-польскую границу, должны позаботиться, чтобы у их домашних любимцев был определенный набор разрешений для этого.

В первую очередь, животное должно быть чипированным, а также вакцинированным от бешенства и некоторых других болезней. Это касается собак, котов и хорьков. Если вы перевозите грызунов, рептилий, кроликов, рыбок или другую мелкую живность, подобных ограничений нет. Однако решение о разрешении пересечения границы будет приниматься представителями польского национального управления доходов.

Также не забывайте, что сейчас большинство стран Европы возобновило практику перевозки животных через границу лишь при наличии международного ветеринарного паспорта. Его оформлением можно озаботиться в ближайшей ветклинике.

В Постановлении КМУ №1402 можно узнать, как перевозить домашнее животное с помощью автомобиля. Мелкие животные должны находиться в специальных корзинках, переносках или сумках со сплошным дном. Птиц желательно держать в клетках, а собаки должны быть в намордниках. Также пересечение границы животными возможно при условии, если они не мешают другим пассажирам и не пачкают салон машины.

Читайте также: Категория Общество Где отдохнуть за границей и не встретить россиян? 5 популярных направлений для украинцев Отдых заграницей в 2022 году потребует не только финансов, но и терпения, а также умения выбирать где безопаснее и лучше для детей

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал и о других тонкостях пересечения границы. Так, мы писали о юридическом взгляде на вероятное ограничение выезда из Украины для женщин, начиная с 1 октября. Как известно, с этой даты военнообязанные женщины должны будут стать на воинский учет.

Помимо этого можно узнать, какой вариант выезда в другую страну сейчас есть у украинских студентов.