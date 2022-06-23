Где отдохнуть заграницей и не встретить россиян? 5 популярных направлений для украинцев

Отдых заграницей в 2022 году потребует не только финансов, но и терпения, а также умения выбирать где безопаснее и лучше для детей

По причине российской агрессии против Украины внутренний отдых для украинцев стал представлять опасность, поэтому часто стали спрашивать путевки заграницу, где отдыхать куда безопаснее. Но и тут отдых имеет ряд особенностей, о которых "Телеграфу" рассказали участники туристического рынка.

Без мужчин и русских, но с вылетом из Молдовы

По словам собеседников "Телеграфа" нынешний туристический сезон имеет ряд особенностей, к основным из которых относятся:

отдыхают в основном, женщины и дети из-за запрета на выезд для мужчин призывного возраста;

в местах отдыха отдыхающие из Украины стараются не встречаться с россиянами, туроператоры с началом войны стараются выбирать отели в которых последние обычно не селятся, но при заказе путевки лучше все же уточнить;

при выборе места отдыха главным приоритетом стоит отдых детей;

отмена почти всех ограничений, связанных с Covid-19;

возникло много проблем с логистикой.

"Вылететь из Украины на какой-то курорт по причине закрытого для гражданской авиации неба – невозможно, поэтому нужно сперва выехать в другую страну и уже оттуда ехать к месту отдыха. В последнее время популярным таким транспортным хабом стал Кишинев – многие операторы заказывают оттуда чартерные авиарейсы для своих клиентов. Другим популярным местом стала Польша. Но есть и автобусные туры", — отметила директор турфирмы "Ailes" Елена Карасаева.

Предположим, речь идет о женщине с двумя детьми, чей муж остался в Украине в условиях войны и которая хочет, чтобы дети забыли о том, как им пришлось жить с начала российской агрессии и захотят 1-2 недели отдохнуть на море. Куда в таком случае ей лучше всего ехать?

Черногория

Отдых в небольшой балканской горной республике будет не лучшим вариантом отдыха, ведь скажем за 14 дней в отеле, причем без питания, вам придется отдать за 1 взрослого и 2 детей до 12 лет порядка 60 тысяч гривен. Это достаточно крупная сумма, еще и без питания, но что хуже всего – на побережье Черногории большинство пляжей городские и платные, что вряд ли устроит детей, которые хотели бы покопаться в песке.

К тому же Черногория является одним из наиболее популярных мест отдыха у россиян, так что шансы пересечься с ними достаточно высоки, да и выезд туда часто на автобусе, что не всегда удобно, тем более с детьми.

Египет

Египет несомненно отвечает требованию места для хорошего отдыха с детьми – море, солнце и песок на пляже, всего этого в данной стране с избытком. Правда также весьма вероятны встречи с русскими, потому тут опять же надо заранее советоваться с туроператором.

Правда за удобства придется платить – 7 дней в отеле с тремя звездами обойдутся за троих в 37 тысяч гривен, а можно выбрать и 5 звезд на 2 недели за 77 тысяч гривен. В обоих случаях речь идет о системе "все включено", в том числе авиаперелет.

Греция

По словам Елены Карасаевой Греция в настоящее время набирает популярность у туристов, не в последнюю очередь из-за того, что шансы встретиться с россиянами крайне низки.

"Греция – это зона Шенгена, и у россиян сейчас серьезные проблемы с открытием виз, так что вероятность встречи с ними — невелика", — говорит собеседник "Телеграфа".

Даже в мид рф заявили, что "Греция больше не безопасна для отдыха граждан России, так как в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян".

Что до цен, то скажем за 14 ночей на Крите в гостинице с 3 звездами и "аll inclusive" придется отдать 60 тысяч гривен, за 4 звезды надо будет отдать 64 тысячи, правда туда войдут только завтрак и ужин.

Болгария

Весьма удобным и бюджетным вариантом в глазах многих считается Болгария, к примеру самый дешевый тур на автобусе на 14 дней обойдется в 28 800 гривен, правда без питания и в отель с тремя звездами.

Зато эта страна очень подходит для детского отдыха и тех, кто не хотел бы встречаться с россиянами, которых в тамошних отелях по словам Елены Карасаевой, сейчас практически нет.

В Болгарии существуют и варианты чисто детского отдыха в специальных лагерях с занятиями, правда тут за 14 дней придется отдать уже 700 евро (21 530 гривен).

Турция

Эта страна продолжает оставаться самым популярным местом отдыха у украинцев, чему способствует баланс цен и комплекса качества услуг.

К примеру неделя пребывания в пятизвездочном отеле с "аll inclusive" обойдется в 44 тысячи гривен, 2 недели – 85 тысяч, но вполне реально найти и дешевле. Правда есть вероятность встречи с россиянами, но это также решается с туроператором, который подбирает отели куда последние обычно не селятся.

К тому же Турция продолжает оставаться идеальным местом для отдыха с детьми, пусть и без мужчин.

Альтернативой отдыха заграницей в 2022 году станет отдых в Украине в Карпатах, на озере или на побережье Черного моря, если вы не боитесь российских ракет и мин, готовы отказаться от купания в море.