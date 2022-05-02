Пересечение границы детьми во время военного положения: кому разрешено выезжать и какие документы нужны

Правила пересечения границы Украины и ограничения выезда во время военного положения

С 24 февраля 2022 года, когда соседняя россия ворвалась на украинские земли и развернула на них свою кровавую войну, в Украине официально объявили военное положение, в рамках которого выезд за пределы украинской границы решили частично упростить для отдельных категорий граждан. Среди них и дети, не достигшие 16-летнего возраста.

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Так, согласно действующему законодательству, выезжать за пределы Украины имеют право дети, не достигшие 16-летнего возраста исключительно с согласия родителей, усыновителей, попечителей. Именно они обязаны сопровождать несовершеннолетних, сообщают в "Бесплатной правовой помощи".

Пересечение границы детьми (до 16 лет) – кто должен их сопровождать

Один из родителей. На руках указанное лицо должно иметь свидетельство о рождении ребенка. Нотариальное удостоверение согласия второго родителя на момент действия военного положения необязательно.

Бабушка, дедушка, родные брат или сестра, мачеха или отчим. При себе нужно иметь свидетельство о рождении и документе, на основании которого подтверждается родственная связь с несовершеннолетним лицом.

Другие лица, не являющиеся родственниками ребенка. Основанием является письменное согласие родителя, заверенное органом опеки и попечительства. Также нужно иметь свидетельство о рождении.

Следует отметить, что несовершеннолетние украинцы, не достигшие 16-летнего возраста, имеют право на пересечение государственной границы при отсутствии сопровождающих лиц, если имеют при себе паспорта гражданина Украины для выезда за границу или паспорт гражданина Украины в форме книжки или карты, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карта). Разрешение родителей в таком случае не требуют.

Пересечение границы отдельными категориями детей

Выезд в другую страну детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и не достигших 18-ти лет и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, формы собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, разрешается исключительно за сопровождением законного представителя несовершеннолетнего или другого уполномоченного им лица .

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Какие документы нужны в таком случае:

Паспорт гражданина Украины или свидетельство рождения ребенка. Также нужно иметь при себе документы, содержащие сведения о лице, на основании которых представители Госпогранслужбы Украины разрешат выезд за пределы страны.

Приказа руководителя заведения, где проживало несовершеннолетнее лицо, относительно выезда детей из Украины;

Письменное согласование, подписанное председателем или заместителем областной военной администрации (ОВА) с заверенным печатью относительно разрешения на выезд за пределы страны детей. Кроме того, указанный документ должен быть согласован представителем Национальной социальной сервисной службы Украины;

Приглашение учреждения, организации разных типов и форм собственности, уполномоченные государством окончательного пребывания детей на осуществление мероприятий по приему и сопровождению детей из другой страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине частично изменили список мужчин, которые могут уехать из страны во время действия военного положения, что продлится до 25 мая.