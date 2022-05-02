Перетин кордону дітьми під час воєнного стану: кому дозволено виїжджати і які документи потрібні

Правила перетину кордону України та обмеження виїзду під час воєнного стану

З 24 лютого 2022 року, коли сусідня росія вдерлася на українські землі та розпочала на них свою криваву війну, в Україні офіційно оголосили воєнний стан, в рамках якого виїзд за межі українського кордону вирішили частково спростити для окремих категорій громадян. Серед них і діти, які не досягли 16-річного віку.

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Так, згідно з чинним законодавством, виїжджати за межі України мають право діти, які не досягли 16-річного віку виключно за згодою батьків, усиновлювачів, піклувальників. Саме вони зобов'язані супроводжувати неповнолітніх, — повідомляють у "Безоплатній правовій допомозі".

Перетин кордону дітьми (до 16 років) — хто повинен їх супроводжувати

Один з батьків. На руках вказана особа повинна мати свідоцтво про народження дитини. Нотаріальне посвідчення згоди другого з батьків на момент дії воєнного стану не обов'язкове.

Бабуся, дідусь, рідні брат чи сестра, мачуха або вітчим. При собі потрібно мати свідоцтво про народження та документ, на підставі якого підтверджується родинний зв'язок із неповнолітньою особою.

Інші особи, які не є родичами дитини. Підставою є письмова згода одного з батьків, яка була завірена органом опіки та піклування. Також потрібно мати свідоцтво про народження.

Варто відзначити, що неповнолітні українці, які не досягли 16-річного віку, мають право на перетин державного кордону за відсутності супроводжуючих осіб, якщо мають при собі паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України у формі книжечки або картки, який містить безконтактний електронний носій (ID-картка). Дозвіл батьків в такому випадку не вимагають.

Перетин кордону окремими категоріями дітей

Виїзд до іншої країни дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування та не досягли 18-ти років і проживають або зараховані до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на цілодобове перебування, дозволяється виключно за супроводом законного представника неповнолітнього чи іншої уповноваженої ним особи.

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Які документи потрібні в такому випадку:

Паспорт громадянина України чи свідоцтво про народження дитини. Також потрібно мати при собі документи, які містять відомості про особу, на підставі яких представники Держприкордонслужби України дозволять виїзд за межі країни.

Наказу керівника закладу, де проживала неповнолітня особа, щодо виїзду дітей з України;

Письмове погодження, яке було підписане головою або заступником обласної військової адміністрації (ОВА) із засвідченого печаткою щодо дозволу на виїзд за межі країни дітей. Окрім того, вказаний документ повинен бути погоджений представником Національної соціальної сервісної служби України;.

Запрошення установи, організації різних типів та форм власності, котрі уповноважені державою остаточного перебування дітей на здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей з іншої країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні частково змінили список чоловіків, які можуть виїхати з країни під час дії воєнного стану, який триватиме до 25 травня.