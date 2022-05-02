Укр

Какие документы нужны родителям для пересечения границы с детьми с мая

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
139
Правила пересечения границы для детей – какие документы нужны Новость обновлена 02 мая 2022, 17:32
Правила пересечения границы для детей – какие документы нужны

Пропуск граждан, как и в первые дни войны, осуществляется только через контрольно-пропускные пункты Государственной пограничной службы Украины

Каждый день из-за полномасштабного вторжения россии на украинские земли десятки тысяч украинцев вынужденно покидают свои дома и уезжают в другие страны в поисках убежища. Если вы планируете выехать за пределы Украины с ребенком в мае, "Телеграф" поможет разобраться со списком необходимых документов, чтобы на границе у вас не возникло никаких проблем.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Пересечение границы детьми, не достигшими 16 лет. Кто должен их сопровождать

  • Один из родителей. На руках указанное лицо должно иметь свидетельство о рождении ребенка. Нотариальное удостоверение согласия второго родителя на момент действия военного положения необязательно.
  • Бабушка, дедушка, родные брат или сестра, мачеха или отчим. При себе нужно иметь свидетельство о рождении и документе, на основании которого подтверждается родственная связь с несовершеннолетним лицом.
  • Другие лица, не являющиеся родственниками ребенка. Основанием является письменное согласие родителя, заверенное органом опеки и попечительства. Также нужно иметь свидетельство о рождении.

Какие документы нужны для выезда взрослому

  • Выезд в Польшу

На руках нужно иметь внутренний паспорт (ID карточку), загранпаспорт (при его наличии), свидетельство о рождении ребенка, медицинские справки, разрешение второго родителя на вывоз несовершеннолетнего лица. Наличие отрицательного теста на COVID-19 сейчас не требуется.

  • Выезд в Венгрию

При себе нужно иметь внутренний паспорт (ID карточку), другой документ, удостоверяющий лицо, сопровождающее несовершеннолетнего: водительские права, свидетельство о рождении или любой другой документ, содержащий вашу фотографию.

  • Выезд в Словакию

Внутренний паспорт (ID карта). В случае его отсутствия требуется наличие другого документа, удостоверяющего личность. К списку таких относятся водительские права, справка о разрешении на проживание в Украине, свидетельство о рождении ребенка.

  • Выезд в Румынию

На границе потребуют биометрический паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Во время действия военного положения украинцы освобождаются от карантинных ограничений.

  • Выезд в Молдову

Пограничники будут проверять наличие внутреннего паспорта (ID карты) или другой документ, удостоверяющий личность. Наличие отрицательного теста на коронавирус пока не требуется.

Специалисты советуют, если нет загранпаспорта или ID карты, в любом случае при себе стоит иметь документ. Поэтому даже просроченные паспорта – это лучше, чем вообще без документа, ведь представители Госпогранслужбы должны вас каким-либо образом идентифицировать.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом украинцам, не достигшим младше 16 лет пересекать украинскую границу во время войны : — кто должен их сопровождать и какие нужны документы.

Теги:
#Украина #Документы #Діти #За кордон
Масштабный пожар на одном из российских заводов
Новости России
В россии взорвался завод, производящий заряды для "градов" и "смерчей": в сети показали эффектное видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Масштабный пожар на одном из российских заводов
В россии взорвался завод, производящий заряды для "градов" и "смерчей": в сети показали эффектное видео
Дата публикации
Категория
Украинский Мариуполь
"Еда в обмен на трупы": россияне придумали циничный способ скрыть тысячи убитых жителей Мариуполя
Дата публикации
Категория
Харковчанка потеряла маму в первый же день обстрелов Харькова
Солдаты РФ расстреляли маму, но одного из них я спасла, - харьковчанка о 42 днях оккупации
Дата публикации
Категория
Россияне более 10 лет зарабатывают на пагубных привычках украинцев чтобы их убивать
“Налоговые скрутки” и деньги для армии РФ: как “табачники” уходят от выплат в бюджет Украины и куда выводят “кассу”
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 68 дней
Война — день 68: эвакуация из Мариуполя и попытки прорвать оборону ВСУ на Донбассе и под Херсоном