Какие документы нужны родителям для пересечения границы с детьми с мая

Пропуск граждан, как и в первые дни войны, осуществляется только через контрольно-пропускные пункты Государственной пограничной службы Украины

Каждый день из-за полномасштабного вторжения россии на украинские земли десятки тысяч украинцев вынужденно покидают свои дома и уезжают в другие страны в поисках убежища. Если вы планируете выехать за пределы Украины с ребенком в мае, "Телеграф" поможет разобраться со списком необходимых документов, чтобы на границе у вас не возникло никаких проблем.

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Пересечение границы детьми, не достигшими 16 лет. Кто должен их сопровождать

Один из родителей. На руках указанное лицо должно иметь свидетельство о рождении ребенка. Нотариальное удостоверение согласия второго родителя на момент действия военного положения необязательно.

Бабушка, дедушка, родные брат или сестра, мачеха или отчим. При себе нужно иметь свидетельство о рождении и документе, на основании которого подтверждается родственная связь с несовершеннолетним лицом.

Другие лица, не являющиеся родственниками ребенка. Основанием является письменное согласие родителя, заверенное органом опеки и попечительства. Также нужно иметь свидетельство о рождении.

Какие документы нужны для выезда взрослому

Выезд в Польшу

На руках нужно иметь внутренний паспорт (ID карточку), загранпаспорт (при его наличии), свидетельство о рождении ребенка, медицинские справки, разрешение второго родителя на вывоз несовершеннолетнего лица. Наличие отрицательного теста на COVID-19 сейчас не требуется.

Выезд в Венгрию

При себе нужно иметь внутренний паспорт (ID карточку), другой документ, удостоверяющий лицо, сопровождающее несовершеннолетнего: водительские права, свидетельство о рождении или любой другой документ, содержащий вашу фотографию.

Выезд в Словакию

Внутренний паспорт (ID карта). В случае его отсутствия требуется наличие другого документа, удостоверяющего личность. К списку таких относятся водительские права, справка о разрешении на проживание в Украине, свидетельство о рождении ребенка.

Выезд в Румынию

На границе потребуют биометрический паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Во время действия военного положения украинцы освобождаются от карантинных ограничений.

Выезд в Молдову

Пограничники будут проверять наличие внутреннего паспорта (ID карты) или другой документ, удостоверяющий личность. Наличие отрицательного теста на коронавирус пока не требуется.

Специалисты советуют, если нет загранпаспорта или ID карты, в любом случае при себе стоит иметь документ. Поэтому даже просроченные паспорта – это лучше, чем вообще без документа, ведь представители Госпогранслужбы должны вас каким-либо образом идентифицировать.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом украинцам, не достигшим младше 16 лет пересекать украинскую границу во время войны : — кто должен их сопровождать и какие нужны документы.