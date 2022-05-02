Які документи потрібні батькам для перетину кордону з дітьми з травня

Пропуск громадян, як і в перші дні війни, здійснюється виключно через контрольно-пропускні пункті Державної прикордонної служби України

Кожного дня через повномасштабне вторгнення росії на українські землі десятки тисяч українців вимушено залишають свої домівки та виїжджають до інших країн у пошуках прихистку. Якщо ви плануєте виїхати за межі України з дитиною у травні, "Телеграф" допоможе розібратися зі списком необхідних документів, аби на кордоні у вас не виникло ніяких проблем.

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Перетин кордону дітьми, які не досягли 16 років. Хто повинен їх супроводжувати

Один з батьків. На руках вказана особа повинна мати свідоцтво про народження дитини. Нотаріальне посвідчення згоди другого з батьків на момент дії воєнного стану не обов'язкове.

Бабуся, дідусь, рідні брат чи сестра, мачуха або вітчим. При собі потрібно мати свідоцтво про народження та документ, на підставі якого підтверджується родинний зв'язок із неповнолітньою особою.

Інші особи, які не є родичами дитини. Підставою є письмова згода одного з батьків, яка була завірена органом опіки та піклування. Також потрібно мати свідоцтво про народження.

Які документи потрібні для виїзду дорослому

Виїзд до Польщі

На руках потрібно мати внутрішній паспорт (ID картку), закордонний паспорт (при його наявності), свідоцтво про народження дитини\дітей, медичні довідки, дозвіл другого з батьків на вивіз неповнолітньої особи. Наявність від'ємного тесту на COVID-19 зараз не вимагають.

Виїзд до Угорщини

При собі потрібно мати внутрішній паспорт (ID картку), інший документ, який посвідчує особу, що супроводжує неповнолітнього: водійські права, свідоцтво про народження або будь-який інший документ, який містить вашу фотографію.

Виїзд до Словаччини

Внутрішній паспорт (ID картка). У випадку його відсутності вимагається наявність іншого документу, який посвідчує особу. До списку таких відносяться водійські права, довідка щодо дозволу на проживання в Україні, свідоцтво про народження дитини.

Виїзд до Румунії

На кордоні вимагатимуть біометричний паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Під час дії воєнного стану українці звільняються від карантинних обмежень.

Виїзд до Молдови

Прикордонники перевірятимуть наявність внутрішнього паспорта (ID картки) або інший документ, що посвідчує особу. Наявність від'ємного тесту на коронавірус наразі не потрібен.

Фахівці радять, якщо немає закордонного паспорта або ID картки, у будь-якому випадку при собі варто мати якийсь документ. Тому навіть протерміновані паспорти – це краще, ніж взагалі без документа, адже представники Держприкордонслужби повинні вас якимось чином ідентифікувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином українцям, які не досягли молодші 16 років перетинати український кордон під час війни: — хто повинен їх супроводжувати та які потрібні документи.