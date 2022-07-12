Мобилизация в Украине: части женщин все же запретят выезжать за границу

Военный учет для женщин стартует с 1 октября 2022 года

Во вторник 12 июля, на 139-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что украинки, которые с 1 октября станут на военный учет, не смогут уехать за границу без специального разрешения.

Об этом заявил экс-советник Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего, основатель волонтерского проекта "Добробат" Виктор Андрусив в эфире ТСН. Андрусив отметил, что для выезда за границу некоторым украинкам придется брать разрешение.

Виктор добавил, что данный запрет затронет пару тысяч украинок.

"Те женщины, которые с 1 октября будут на военном учете и многие уже там были, по тем профессиям, которые были ранее забронированы, подпадают под общие правила — они могут выехать только в соответствии с определенным разрешением. То есть это так же, как сейчас касается мужчин. То есть мужчины могут уехать, но им нужно для этого отдельное разрешение или внесение в специальную систему. Это будет касаться небольшого количества женщин: 2-3 тысячи человек. То есть это никто существенно не почувствует", — заявил Андрусив.

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Ранее в Минобороны назвали запрет украинкам выезжать за границу "российским фейком".

Напомним, с 1 апреля 2022 года в Украине вступил в силу приказ Министерства обороны о новом перечне профессий военнообязанных женщин. Так, согласно новым правилам, в Украине расширили списки профессий для женщин, которые теперь обязаны встать на учет уже с 1 октября 2022 года и получить военный билет. Нововведения касаются украинок, не достигших 60-летнего возраста и находящихся на должностях в структурах, которые соотносятся с военно-учетными.