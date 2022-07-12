Мобилизация в Украине: на какие льготы могут рассчитывать военнослужащие

Военнослужащим должны компенсировать транспортные расходы, помочь с лечением, предоставить налоговые послабления и т.д.

Мобилизированных украинцев новым законом лишили права одновременно получать среднюю зарплату по основному месту работы в дополнение к выплатам за работу на армию, впрочем, практически одновременно с началом службы они могут получить целый перечень льгот. Это и транспортные расходы, и налоговые послабления, и обеспечение жильем.

О льготах военнослужащим подробно объяснила адвокат Наталья Лисова, представляющая волонтерское движение "Адвокаты ВСУ".

Льготы на проезд и перевозку имущества

Военнослужащие имеют право на безвозмездный проезд во всех видах транспорта за исключением такси, если они едут:

в командировку;

в отпуск по Украине – льгота предоставляется, если размер среднего совокупного дохода семьи за месяц на одного человека не превышает за последние шесть месяцев величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу;

при переезде на новое место службы в случае перевода или передислокации;

на место жительства при увольнении с военной службы (в пределах Украины).

Срочники имеют право на бесплатный проезд в любом городском, пригородном и междугородном транспорте, кроме такси.

Военные, которые получили на службе инвалидность, могут при наличии удостоверения бесплатно ездить во всех видах городского транспорта и пригородных автобусах. Эта же льгота должна предоставляться им в случае введения электронного билета.

При переводе на новое место службы или увольнении из армии военнослужащие могут бесплатно перевезти до 20 тонн личного имущества в контейнерах по железной дороге, или, если такой возможности нет, другими видами транспорта. Также в такой ситуации возможна компенсация отправки имущества багажом или мелкими отправлениями. Ограничение аналогичное – 20 тонн.

В случае командировочной поездки, поездки к новому месту службы, а также к месту отпуска туда и обратно, военнослужащие имеют право покупать билеты для себя и членов своих семей без очереди.

Также вне очереди можно бронировать и получать места в отелях на основании командировочного удостоверения.

Военные, получившие инвалидность в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица имеют право на 50% скидку на билеты на междугородний железнодорожный, воздушный, водный и автомобильный транспорт.

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Льготы по кредитным обязательствам

Прохождение военной службы по мобилизации дает право на отсрочку по таким видам выплат:

начисление штрафных санкций;

пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами;

проценты за использование кредита.

Налоговые льготы

На время прохождения военной службы по призыву, мобилизации или контракту государственная регистрация физических лиц-предпринимателей не прекращается. Однако если служба мешает такому лицу вести предпринимательскую деятельность, начисление налогов и сборов в это время не осуществляется.

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Льготы на оздоровление

Военно-медицинские учреждения здравоохранения оказывают военнослужащим безвозмездную медпомощь. А раз в год они имеют право на профилактический осмотр.

Также раз в год есть возможность льготной оплаты санаторно-курортного лечения в соответствующих ведомственных заведениях Министерства обороны Украины и других, созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов. На срочников эта льгота не распространяется. Льгота предоставляется при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает трех прожиточных минимумов.

После стационарного лечения в госпитале и при наличии соответствующего заключения военно-врачебной комиссии военнослужащий имеет право на бесплатную путевку в санаторно-курортное учреждение для продолжения лечения. Лицам, нуждающимся при этом посторонней помощи, предоставляется одна безвозмездная путевка для сопровождения. Сопровождающий должен быть старше 16 лет и не иметь инвалидности I группы.

Участникам АТО, ООС и полномасштабной войны с Россией, а также лицам, выполнявшим служебно-боевые задания в экстремальных (боевых) условиях, должна также предоставляться бесплатная психологическая помощь

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Обеспечение жильем

Государство должно обеспечивать военнослужащих (кроме срочников) жилым помещением или по желанию соответствующей денежной компенсацией. Также они имеют право на первоочередную установку квартирного телефона и квартирной охранной сигнализации.

Как сообщал ранее "Телеграф", адвокаты объяснили, освобождает ли "белый билет" от призыва и кто непригоден к службе.