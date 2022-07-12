Мобилизация в Украине: как забронировать работника и на сколько это дает отсрочку

Действие приказа о бронировании не может превышать 6 месяцев.

Пока в Украине из-за военного положения продолжается всеобщая мобилизация и полиция имеет право вручить повестку даже в общественном месте, некоторые категории граждан могут получить бронь от вызова в армию. Этот вопрос регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", устанавливающим, кто именно, почему и как может получить отсрочку.

Как сообщает официальный портал КГГА, в общем смысле бронированию подлежат те военнообязанные лица, от работы которых зависит успешное функционирование органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления и предприятий, учреждений и организаций, а также уполномоченных банков, привлекаемых к работе в условиях военного времени. Приказ о бронировании действует в течение 6 месяцев.

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Как оформить бронирование на работника

Процедура бронирования от мобилизации прописана в правительственном постановлении №194 и от 03.03.2022 года. Согласно документу, списки согласованных для бронирования лиц представляются в Министерство экономики, которое их и утверждает. При этом продолжительность отсрочки не может превышать 6 месяцев.

Списки формируют руководители предприятий, учреждений и организаций и представляют их вместе с письмом-обоснованием в свой орган местной власти. В Киеве речь идет о районных госадминистрациях. Форма подачи предложения прописана в приложении 1 к указанному постановлению правительства. Местные органы власти согласовывают эти списки с Министерством обороны, а затем они попадают в Минэкономики.

Когда речь идет о работниках органов государственной власти, объемы бронирования определяются количеством людей, необходимых для обеспечения работы этих учреждений. Что касается других предприятий, учреждений и организаций, здесь прежде всего учитывается установленный для них мобилизационный заказ.

Кого нельзя забронировать

Решением главнокомандующего ВСУ был утвержден перечень военно-учетных специальностей, не подлежащих бронированию. Речь идет о:

специальностях рядового, сержантского и старшинского состава: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 45, 5, 5 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 134, 4 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 2 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 535, 5 554, 569.

офицерского состава по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08. 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47,49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

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Бронирование может быть аннулировано

Существует четкий список оснований, по которым решение о бронировании может быть аннулировано, это:

истечение срока действия приказа о бронировании;

завершение выполнения или отмена задачи предприятию, учреждению, организации по удовлетворению потребностей ВСУ или военных формирований, населения;

ликвидация учреждения, органа, предприятия и т.д., где работало забронированное лицо;

увольнение лица с места работы, где на него было оформлено бронирование.

Как сообщал "Телеграф", освобождение от мобилизации можно получить и по состоянию здоровья — определен перечень болезней, которые его дают.