Кто из военных не подлежит мобилизации даже во время войны: ответ юриста
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Сотрудники оборонных ведомств и полиции могут идти на фронт только по собственному желанию
В Украине на фоне военного положения продолжается всеобщая мобилизация. В армию могут призвать мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), однако есть определенные исключения, касающиеся сотрудников воинских частей и некоторых других организаций.
О нюансах мобилизации в украинскую армию рассказала адвокат Вера Тарасенко в собственной колонке на "Лига.NET".
По ее словам, согласно закону, в военное время призыву в армию без собственного желания не подлежат работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций украинских госслужб. В частности:
- Министерства обороны;
- Вооруженных сил;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации;
- Службы безопасности;
- Службы внешней разведки;
- Национальная гвардия;
- Государственная пограничная служба;
- Национальная полиция;
- Налоговой милиции;
- Национальное антикоррупционное бюро;
- Государственное бюро расследований;
- Государственная исполнительная служба;
- Управление государственной охраны Украины.
Кроме того, частично не подлежат призыву военнообязанные, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были освобождены со службы в запас (кроме военнослужащих, зачисленных на службу в военном оперативном резерве первой очереди). Таким лицам дают отсрочку от мобилизации сроком 6 месяцев, однако они могут быть призваны на службу по собственному желанию.
Напомним, что некоторые военнообязанные могут быть "освобождены" от призыва на время, а другие — на постоянной основе. Как уже рассказывал "Телеграф", это касается как мужчин, так и женщин.