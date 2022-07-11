Кто из военных не подлежит мобилизации даже во время войны: ответ юриста

Сотрудники оборонных ведомств и полиции могут идти на фронт только по собственному желанию

В Украине на фоне военного положения продолжается всеобщая мобилизация. В армию могут призвать мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), однако есть определенные исключения, касающиеся сотрудников воинских частей и некоторых других организаций.

О нюансах мобилизации в украинскую армию рассказала адвокат Вера Тарасенко в собственной колонке на "Лига.NET".

По ее словам, согласно закону, в военное время призыву в армию без собственного желания не подлежат работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций украинских госслужб. В частности:

Министерства обороны;

Вооруженных сил;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

Национальная гвардия;

Государственная пограничная служба;

Национальная полиция;

Налоговой милиции;

Национальное антикоррупционное бюро;

Государственное бюро расследований;

Государственная исполнительная служба;

Управление государственной охраны Украины.

Кроме того, частично не подлежат призыву военнообязанные, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были освобождены со службы в запас (кроме военнослужащих, зачисленных на службу в военном оперативном резерве первой очереди). Таким лицам дают отсрочку от мобилизации сроком 6 месяцев, однако они могут быть призваны на службу по собственному желанию.

Напомним, что некоторые военнообязанные могут быть "освобождены" от призыва на время, а другие — на постоянной основе. Как уже рассказывал "Телеграф", это касается как мужчин, так и женщин.