Укр

Кто из военных не подлежит мобилизации даже во время войны: ответ юриста

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Ушедших в запас военнослужащих могут призвать исключительно с их согласия Новость обновлена 11 июля 2022, 18:17
Ушедших в запас военнослужащих могут призвать исключительно с их согласия

Сотрудники оборонных ведомств и полиции могут идти на фронт только по собственному желанию

В Украине на фоне военного положения продолжается всеобщая мобилизация. В армию могут призвать мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), однако есть определенные исключения, касающиеся сотрудников воинских частей и некоторых других организаций.

О нюансах мобилизации в украинскую армию рассказала адвокат Вера Тарасенко в собственной колонке на "Лига.NET".

По ее словам, согласно закону, в военное время призыву в армию без собственного желания не подлежат работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций украинских госслужб. В частности:

  • Министерства обороны;
  • Вооруженных сил;
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации;
  • Службы безопасности;
  • Службы внешней разведки;
  • Национальная гвардия;
  • Государственная пограничная служба;
  • Национальная полиция;
  • Налоговой милиции;
  • Национальное антикоррупционное бюро;
  • Государственное бюро расследований;
  • Государственная исполнительная служба;
  • Управление государственной охраны Украины.

Кроме того, частично не подлежат призыву военнообязанные, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были освобождены со службы в запас (кроме военнослужащих, зачисленных на службу в военном оперативном резерве первой очереди). Таким лицам дают отсрочку от мобилизации сроком 6 месяцев, однако они могут быть призваны на службу по собственному желанию.

Напомним, что некоторые военнообязанные могут быть "освобождены" от призыва на время, а другие — на постоянной основе. Как уже рассказывал "Телеграф", это касается как мужчин, так и женщин.

Теги:
#Украина #Мобилизация #Призыв в армию #Закон о военном положении