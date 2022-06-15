Мобилизуют не всех: кого во время войны не заберут в армию
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В украинском законодательстве прописано несколько исключений насчет призыва
До конца августа в Украине действует положение о всеобщей мобилизации. В связи с ним многие категории граждан, относящиеся к военнообязанным, получат повестки и будут призваны на защиту Родины. Однако есть и те, которые защищены с помощью законодательства — их в целом можно разделить на девять групп.
По словам юриста Андрея Новака, некоторые военнообязанные могут быть "освобождены" от призыва на время, а другие — на постоянной основе. Как уже рассказывал "Телеграф", это касается как мужчин, так и женщин.
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Как мы уже упоминали, имеющие отсрочку от призыва в армию во время войны люди делятся на девять категорий.
- Имеющие специальную бронь. Такие граждане продолжают выполнять свои обязанности, работая на органы государственной власти, частных или государственных предприятиях. Стоит отметить, что бронь действует всего лишь полгода.
- Лица с инвалидностью. Также в эту категорию внося временно непригодных к службе людей. Обычно этих граждан направляют на лечение, что может продлиться два месяца. После этого нужно пройти медкомиссию, которая скажет — годен или нет.
- Родители, являющиеся многодетными или имеющие детей с инвалидностью.
- Отец или мать, в одиночку воспитывающие несовершеннолетнего ребенка. Здесь придется предоставить документ, что доказывает такой статус человека.
- Родители, у которых есть ребенок, имеющий тяжелую болезнь или супруга (родителя) с инвалидностью.
- Люди, у которых на воспитании есть деты-сироты. Также сюда относят лиц, которые ухаживают за теми, кто нуждается в постоянном присмотре.
- Мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и чьи вторые половины уже служат в рядах ВСУ. Также от службы могут быть освобождены родственники украинцев, которые погибли или исчезли в зоне проведения АТО/ООС.
- Нардепы и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники различных структур, связанных с ВСУ, в том числе и военкоматов.
- Студенты и студентки, которые обучаются на дневной или дуальной форме образования. Сюда же относят научных работников и педагогов, которые работают на ставке выше 0,75.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что возможность отсрочки от мобилизации получила еще одна категория мужчин.
Помимо этого мы писали, какие болезни помешают призывникам стать в ряды Вооруженных Сил Украины.