Мобилизуют не всех: кого во время войны не заберут в армию

В украинском законодательстве прописано несколько исключений насчет призыва

До конца августа в Украине действует положение о всеобщей мобилизации. В связи с ним многие категории граждан, относящиеся к военнообязанным, получат повестки и будут призваны на защиту Родины. Однако есть и те, которые защищены с помощью законодательства — их в целом можно разделить на девять групп.

По словам юриста Андрея Новака, некоторые военнообязанные могут быть "освобождены" от призыва на время, а другие — на постоянной основе. Как уже рассказывал "Телеграф", это касается как мужчин, так и женщин.

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Как мы уже упоминали, имеющие отсрочку от призыва в армию во время войны люди делятся на девять категорий.

Имеющие специальную бронь. Такие граждане продолжают выполнять свои обязанности, работая на органы государственной власти, частных или государственных предприятиях. Стоит отметить, что бронь действует всего лишь полгода. Лица с инвалидностью. Также в эту категорию внося временно непригодных к службе людей. Обычно этих граждан направляют на лечение, что может продлиться два месяца. После этого нужно пройти медкомиссию, которая скажет — годен или нет. Родители, являющиеся многодетными или имеющие детей с инвалидностью. Отец или мать, в одиночку воспитывающие несовершеннолетнего ребенка. Здесь придется предоставить документ, что доказывает такой статус человека. Родители, у которых есть ребенок, имеющий тяжелую болезнь или супруга (родителя) с инвалидностью. Люди, у которых на воспитании есть деты-сироты. Также сюда относят лиц, которые ухаживают за теми, кто нуждается в постоянном присмотре. Мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и чьи вторые половины уже служат в рядах ВСУ. Также от службы могут быть освобождены родственники украинцев, которые погибли или исчезли в зоне проведения АТО/ООС. Нардепы и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники различных структур, связанных с ВСУ, в том числе и военкоматов. Студенты и студентки, которые обучаются на дневной или дуальной форме образования. Сюда же относят научных работников и педагогов, которые работают на ставке выше 0,75.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что возможность отсрочки от мобилизации получила еще одна категория мужчин.

Помимо этого мы писали, какие болезни помешают призывникам стать в ряды Вооруженных Сил Украины.