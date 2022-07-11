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Хто з військових не підглягає мобілізації навіть під час війни: відповідь юриста

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Військовослужбовців, які пішли в запас, можуть призвати виключно за їх згодою Новина оновлена 11 липня 2022, 18:17
Військовослужбовців, які пішли в запас, можуть призвати виключно за їх згодою

Співробітники оборонних відомств та поліції можуть йти на фронт лише за власним бажанням

В Україні на тлі воєнного стану триває загальна мобілізація. До лав армії можуть покликати чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років), однак є певні виключення, які стосуються співробітників військових частин та деяких інших організацій.

Про нюанси мобілізації до української армії розповіла адвокат Віра Тарасенко у власній колонці на "Ліга.NET".

За її словами, згідно з законом, у воєнний час призову до армії без власного на те бажання не підлягають працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій українських держслужб. Зокрема:

  • Міністерства оборони;
  • Збройних сил;
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
  • Служби безпеки;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Національної гвардії;
  • Державної прикордонної служби;
  • Національної поліції;
  • Податкової міліції;
  • Національного антикорупційного бюро;
  • Державного бюро розслідувань;
  • Державної виконавчої служби;
  • Управління державної охорони України.

Крім того, частково не підлягають призову військовозобов'язані, які проходили військову службу на заклик під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу військовому оперативному резерві першої черги). Таким особам дають відстрочку від мобілізації терміном на 6 місяців, однак вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням.

Нагадаємо, що деякі військовозобов’язані можуть бути "звільнені" від призову на якийсь час, а інші — на постійній основі. Як уже розповідав "Телеграф", це стосується як чоловіків, так і жінок.

Теги:
#Україна #Мобілізація #Призов до армії #Закон про воєнний стан