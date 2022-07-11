Хто з військових не підглягає мобілізації навіть під час війни: відповідь юриста
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Співробітники оборонних відомств та поліції можуть йти на фронт лише за власним бажанням
В Україні на тлі воєнного стану триває загальна мобілізація. До лав армії можуть покликати чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років), однак є певні виключення, які стосуються співробітників військових частин та деяких інших організацій.
Про нюанси мобілізації до української армії розповіла адвокат Віра Тарасенко у власній колонці на "Ліга.NET".
За її словами, згідно з законом, у воєнний час призову до армії без власного на те бажання не підлягають працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій українських держслужб. Зокрема:
- Міністерства оборони;
- Збройних сил;
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
- Служби безпеки;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Національної гвардії;
- Державної прикордонної служби;
- Національної поліції;
- Податкової міліції;
- Національного антикорупційного бюро;
- Державного бюро розслідувань;
- Державної виконавчої служби;
- Управління державної охорони України.
Крім того, частково не підлягають призову військовозобов'язані, які проходили військову службу на заклик під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу військовому оперативному резерві першої черги). Таким особам дають відстрочку від мобілізації терміном на 6 місяців, однак вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням.
Нагадаємо, що деякі військовозобов’язані можуть бути "звільнені" від призову на якийсь час, а інші — на постійній основі. Як уже розповідав "Телеграф", це стосується як чоловіків, так і жінок.