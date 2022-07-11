Хто з військових не підглягає мобілізації навіть під час війни: відповідь юриста

Співробітники оборонних відомств та поліції можуть йти на фронт лише за власним бажанням

В Україні на тлі воєнного стану триває загальна мобілізація. До лав армії можуть покликати чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років), однак є певні виключення, які стосуються співробітників військових частин та деяких інших організацій.

Про нюанси мобілізації до української армії розповіла адвокат Віра Тарасенко у власній колонці на "Ліга.NET".

За її словами, згідно з законом, у воєнний час призову до армії без власного на те бажання не підлягають працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій українських держслужб. Зокрема:

Міністерства оборони;

Збройних сил;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Служби безпеки;

Служби зовнішньої розвідки;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Національної поліції;

Податкової міліції;

Національного антикорупційного бюро;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби;

Управління державної охорони України.

Крім того, частково не підлягають призову військовозобов'язані, які проходили військову службу на заклик під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу військовому оперативному резерві першої черги). Таким особам дають відстрочку від мобілізації терміном на 6 місяців, однак вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням.

Нагадаємо, що деякі військовозобов’язані можуть бути "звільнені" від призову на якийсь час, а інші — на постійній основі. Як уже розповідав "Телеграф", це стосується як чоловіків, так і жінок.